Депутат Бактыбек Райымкулов на заседании парламента 4 марта призвал коллег вернуться к обсуждению инициированного им законопроекта о деятельности некоммерческих организаций (НКО).

Он напомнил спикеру Таланту Мамытову, что документ ранее был принят в двух чтениях и попросил его дать протокольное поручение.

«Почему комитет не рассматривает и не выносит на третье чтение? На следующей неделе пусть вынесут на обсуждение. Сегодня НКО проводят в Кыргызстане разные митинги в интересах Запада. Они должны ответить за это. В законопроекте мы обязывали их отчитываться о своей деятельности», – сказал Райымкулов.

Мамытов ответил ему, что «аппарат рассмотрит вопрос и предпримет необходимые меры в рамках закона».

Депутат Бактыбек Райымкулов 28 февраля принял участие в митинге в поддержку бывшего замглавы Гостаможенной службы Райымбека Матраимова, заключенного под стражу по обвинению «в отмывании преступных доходов».

Он заявил, что Матраимов не виноват, и обвинил в его задержании представителей гражданского общества, а также озвучил призывы против деятельности НПО и некоторых СМИ в Кыргызстане.

«Матраимова сейчас просто используют в качестве оружия, чтобы очернить власть перед народом. Мы открыто говорим властям, чтобы дело рассматривалось справедливо и в рамках закона. Например, что если будут слушать только ваши слова? Тогда мы предпримем шаги против НПО и “Азаттыка”», – сказал он.

*11 февраля состоялось судебное заседание, в ходе которого Матраимов признал вину в коррупции. Однако суд приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов, а затем отпустил, сняв арест с его счетов. Сообщалось, что Матраимов пошел на сделку со следствием и выплатил ущерб государство в 2 млрд сомов.

18 февраля Матраимова снова задержали по делу о незаконном отмывании преступных доходов. Его водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Согласно последнему постановлению Первомайского суда, 20 февраля Матраимова заключили в СИЗО ГКНБ сроком на два месяца по делу о незаконном отмывании доходов. После этого несколько СМИ сообщили, что Матраимова положили в частную клинику из-за проблем с сердцем, но в ГКНБ эту информацию отказались комментировать.

Райымбек Матраимов более двух лет — с 2015 по 2017 годы — занимал должность заместителя главы кыргызской таможни. Однако в структуре таможни он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Журналисты доказали, что через эту схему было выведено $700 млн из Кыргызстана.

В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «список Магнитского».

Законопроект об НКО

Депутаты приняли законопроект об НКО во втором чтении 18 июня 2020 года, он обязывает неправительственные организации раскрыть источники финансирования и статьи расходов.

За проголосовали 89 депутатов, против — девять. Против законопроекта проголосовал депутат Марлен Маматалиев, который раньше числился в инициаторах поправок. Ранее он признался, что подписал инициативу не глядя, потому что ему этот законопроект продвигали как запрет проведения гей-парадов.

Также против законопректа проголосовали Анвар Артыков, Дастан Бекешев, Мирлан Жээнчороев, Каныбек Иманалиев, Наталья Никитенко, Исхак Пирматов, Алтынбек Сулайманов и Эльвира Сурабалдиева.

Эта инициатива вызвала критику среди общественности, перед зданием Жогорку Кенеша проводились акции с требованием не принимать законопроект, а неправительственные организации даже подавали в суд на спикера Жогорку Кенеша и депутатов за нарушение регламента при принятии законопроекта.

Что не так с поправками в закон об НКО?

Инициаторы законопроекта хотят, чтобы некоммерческие организации сдавали правительству детальный отчет о том, сколько денег они получают от доноров и на что именно они их расходуют. При этом каждая НКО в Кыргызстане итак обязана ежегодно сдавать отчеты в Налоговую, Соцфонд и Нацстатком.

По задумке автора, этот отчет будет публиковаться на новом госпортале при Министерстве юстиции и будет доступен любому человеку. НКО должны сделать открытой информацию об имуществе организации, о штате сотрудников и даже об их зарплатах.

Правительство Кыргызстана уже заявило, что на создание такой информационной системы для отчетов потребуется много времени и денег, связанных с увеличением числа проверяющих сотрудников и закупкой оборудования. А проверить эти отчеты от тысяч организаций на соответствие с реальными данными будет практически невозможно и это даже не входит в компетенцию Минюста.

При этом в справке-обосновании законопроекта утверждается, что для его воплощения не нужно выделять денег — очевидно, что это неправда.

Если НКО не будут публиковать детальные данные о своих расходах и доходах или будут опаздывать со сдачей отчетов, государство сможет их закрыть.

Депутат Бактыбек Райымкулов, инициатор законопроекта, продвигает его как закон, который «защитит кыргызскую государственность от вмешательства других стран, сохранит традиции и культуру народа».

Подробнее о законопроекте можно узнать здесь: