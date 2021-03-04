Госкомитет нацбезопасности сообщил, что из-за взлома страницы Садыра Жапарова в фейсбук будет проведена проверка.

Ведомство утверждает, что взлом был проведен «из-за рубежа». Ранее пресс-секретарь президента Галина Байтерек сообщила, что «личная страница Садыра Жапарова в фейсбуке была взломана неизвестными» и он не имеет отношения к последним комментариям. До этого со страницы президента оставили негативный комментарий в адрес депутата Дастана Бекешева.

3 марта депутаты обсуждали проект новой Конституции. Издание «Азаттык» опубликовало в фейсбуке видео с заседания, где Бекешев критиковал проект нового Основного закона, называя его «Ханституцией».

В обсуждении под видео с Бекешевым с личной страницы президента оставили комментарий — «У этого негодяя не только глаза, но и внутренний мир слепой — помощник». Позже комментарий удалили. Дастан Бекешев полностью потерял зрение в 6 лет.

«Садыр Жапаров с уважением относится ко всем мнениям, высказываемым в обществе, в том числе и критичным, поэтому никогда не позволил бы себе подобные высказывания», — сообщила Байтерек.