Адвокат Сапара Исакова Нурбек Токтакунов 3 марта разместил на своей странице в фейсбуке официальное заявление от лица бывшего премьер-министра.

В нем Исаков прокомментировал решение Верховного суда не пересматривать приговор по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Исаков надеялся, что приговор пересмотрят – «здравый смысл и человеческая порядочность в этой истории возобладают».

«Тем более, что ранее уже было отменено судебное решение по делу об ипподроме и Историческом музее, которые вынесли абсолютно по тем же принципам, что и по ТЭЦ: без доказательств, с фальсифицированными экспертизами и со свидетельскими показаниями, данными под давлением и шантажом», – отметил он.

Бывший премьер-министр заявил, что такое решение Верховного суда говорит о том, что его боялся режим Жээнбекова, а теперь боится и нынешняя власть. По его словам, в октябре 2020 года «был выдан заказ на его физическое уничтожение».

«То, что происходит со мной, имеет две причины — страх и месть. […] В мою машину стреляли из пистолета. Я знаю, что этот заказ не отменен. Мне нельзя было возвращаться в тюрьму, где опасность грозила моей жизни», – отметил он.

Исаков пообещал, что скоро «все расскажет народу», но сейчас не хочет подвергать опасности кыргызстанцев, которые помогли ему спастись и помогают сейчас.

«Я намерен теперь объяснять свою позицию кыргызстанцам, искать единомышленников. Путем ненасильственных действий мы со временем изменим к лучшему ситуацию в стране», – сказал он.

По мнению бывшего премьер-министра, сейчас «за правду» в Кыргызстане преследуют блогеров, журналистов и общественных активистов, но «слова правды никому уничтожить не удастся».

«За последние три года я многое переосмыслил в жизни. Есть древнее правило жизни в тюрьме: «Не верь, не бойся, не проси!» Я ни у кого ничего просить не собираюсь», – заключил Исаков.

Заявление Сапара Исакова Уважаемые соотечественники! Вчера Верховный Суд КР отказался пересматривать приговор по делу... Опубликовано Nurbek Akbar Среда, 3 марта 2021 г.

Бывшего премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова освободили из колонии в ночь на 6 октября. Тогда недовольные результатами парламентских выборов захватили Белый дом, а затем стали освобождать политиков из колоний и СИЗО.

После освобождения Исаков не вернулся в исправительное учреждение — Госслужба исполнения наказаний сообщила, что 13 октября — последний день возвращения бывшего премьер-министра под стражу Исакова. Так как Исаков не вернулся, в его отношении открыто досудебное производство по статье «Избежание тюремного заключения»

26 октября ГСИН сообщила, что Исакова объявили в международный розыск. До сих пор неизвестно, где находится Исаков.

Сапар Исаков был осужден в 2019 году на 15 лет по обвинению в коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека.

Позже Исакову инкриминировали обвинение по делу о коррупции при реконструкции Исторического Музея и Чолпон-Атинского ипподрома. В целом его приговорили к 18 годам лишения свободы.

Суд по ТЭЦ

Верховный суд сообщил, что 2 марта судебная коллегия рассмотрела дело о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и отказала адвокатам в его возобновлении.

Ранее адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов обратился в Верховный суд с просьбой отправить дело на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. По его словам, государство не указало, какой именно ущерб ему был нанесен.

«В прежних вердиктах суда говорилось, что “Сапар Исаков в сговоре с компанией TBEA совершил коррупцию”. […] В деле не написано, что государственному бюджету нанесен ущерб», — рассказал адвокат.

Токтакунов считает, что если государству был нанесен ущерб при модернизации ТЭЦ, то оно должно было сообщить китайским партнерам, что какой-то процент кредита не будет выплачен. Однако государство заявило, что «будет выплачивать кредит без снижения процентной ставки».

«То есть государство, будучи пострадавшим, признает, что ничего не было украдено», — сказал он.

Токтакунов считает, что Верховный суд должен был оправдать осужденных по этому делу.

Авария на ТЭЦ

Уголовное дело о модернизации ТЭЦ Бишкека было возбуждено после аварии на столичной теплоэлектроцентрали, произошедшей 26 января 2018 года. Из-за нее горожане на несколько дней остались без отопления в аномальные морозы. До аварии ТЭЦ модернизировали, потратив кредитные $386 миллионов.

Суды в 2019 году приговорили бывшего премьер-министра Сапара Исакова и бывшего главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева к лишению свободы сроком на 15 лет. Позже Калиеву снизили срок на один год. 11 лет лишения свободы получил бывший директор госкомпании «Электрические станции» Салайдин Авазов.

Единственный, кого обвинение не требовало отправлять в тюрьму — это бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев. Он дал показания против бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Его признали виновным и обязали выплатить штраф в 5 млн сомов с лишением права занимать должности в госорганах сроком на 3 года.

Бывшую главу Минфина Ольгу Лаврову тоже признали виновной и оштрафовали на сумму в 3 млн сомов.

По 11 лет обвинение требовало замдиректору госкомпании «Электрические станции» Жолдошбеку Назарову и экс-директору управления модернизацией Темирлану Бримкулову. Суд признал их виновными и осудил на 2,5 года. Так как они уже отбыли свой срок в СИЗО, то были также освобождены в зале суда.

Сапар Исаков настаивал, что авария произошла не на модернизированной части ТЭЦ, а в старых корпусах. Депутатская комиссия вынесла заключение, что стоимость модернизации была завышена. Сам он после протеста 5 октября оказался на свободе и не вернулся в места заключения. 26 октября ГСИН сообщила, что Исакова объявили в международный розыск.