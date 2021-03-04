Депутат Дастан Бекешев в интервью «Политмеру» рассказал, что его просили не критиковать экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова.

«Мне говорят — «Матраимова не трогай», я же еще больше начинаю», — сказал Дастан Бекешев. По его словам, просьбы не критиковать Матраимова ему поступали не раз.

Он сказал, что ему звонили по этому поводу. Он не сказал, кто именно, но заявил, что доказательства у него есть и в случае опасности он их использует.

Бекешев заявил, что заботится о своей репутации и не хотел бы быть одним из подкупленных коррупционером людей.

«Алканова сказала, что многие кормились с его рук — так оно и было. Рано или поздно мы узнаем, кто кормился и ужаснемся. Или не ужаснемся. Но я бы не хотел, чтобы про меня кто-то мог вот так похвастаться — «я его купил»», — сказал Бекешев.

*Эльнура Алканова, бывшая журналистка, сторонница Матраимова. Баллотировалась в парламент на выборах в 2020 от партии Матраимовых.

Бекешев сказал, что чистая репутация для него особенно важна из-за дочери, но он понимает, что если бы его близкие нуждались в операции и у него не было бы средств, то, возможно, он бы согласился на молчание взамен на денежное вознаграждение.

Экс-зампреда таможни депутат считает коррупционером.

«Этот человек признал себя коррупционером и его смело можно называть коррупционером», — сказал Бекешев.

Бекешев считает, что коррупционный чиновник украл будущее у простых людей. Что средства [выведенные незаконно из Кыргызстана, коррупционные деньги, а также неуплаченные при контрабанде пошлины] могли бы поступить в бюджет и тогда можно было бы повысить зарплаты учителям, врачам, пожарным и прочим.

Кто такой Матраимов?

Райымбек Матраимов более двух лет — с 2015 по 2017 годы — занимал должность заместителя главы кыргызской таможни. Однако в структуре таможни он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Журналисты доказали, что через эту схему было выведено $700 млн из Кыргызстана.

Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного (и незаконного) обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского».

11 февраля состоялось судебное заседание, где Матраимова признали виновным в коррупции. Однако суд приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов, а затем отпустил, сняв арест с его счетов. Суд вынес такое решение, потому что Матраимов пошел на сделку со следствием и выплатил ущерб государство в 2 млрд сомов — 1,4 млрд сомов в виде денег, а 600 млн недвижимостью.

18 февраля Матраимова задержали уже по новому делу о незаконном отмывании преступных доходов. Его водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Согласно последнему постановлению Первомайского суда, 20 февраля Матраимова заключили в СИЗО ГКНБ сроком на два месяца по делу о незаконном отмывании доходов. Несколько дней спустя его перевели в частную клинику.

Клан Матраимовых оказал большое влияние на кыргызскую политику — его старший брат Искендер Матраимов депутат парламента. Партия «Мекеним Кыргызстан», связанная с Матраимовыми и властями победила на выборах в парламент 4 октября 2020 года.

Однако результаты выборов были отменены после того, как недовольные граждане захватили Белый дом в Бишкеке. Основной причиной митингов стал использованный административный ресурс на выборах, а также подкуп голосов избирателей и фальсификации. Чаще всего в подкупе голосов обвиняли именно «Мекеним Кыргызстан».