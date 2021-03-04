Сотрудники отдела внутренних дел Октябрьского района Бишкека задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на таксиста. Задержанным 21 и 17 лет. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского РОВД 3 марта.

10 февраля таксист подвозил молодых людей на «Хонда Фит», но на улице Льва Толстого они набросились на водителя и, применив силу, отобрали 92 тысячи сомов и мобильный телефон марки «Redmi Note Pro», стоимостью в 15 тысяч сомов.

На видео было запечатлено, как пострадавший на ходу выпрыгивает из машины и катится по земле, а после злоумышленники уезжают на его автомобиле. Водитель в тот же день обратился в правоохранительные органы с заявлением.

Октябрьский районный суд водворил одного из подозреваемых в следственный изолятор №1. Второй подозреваемый был отпущен под обязательство о регулярной отметке, так как его возраст не достиг совершеннолетия.