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Несколько депутатов парламента, которые числятся в списке поддержавших законопроект о назначении референдума по изменению Конституции, заявили, что никакие соответствующие документы к 1 марта не подписывали. Речь идёт о листах с подписями, которые прилагались к сопроводительному письму.

В самом письме стоят подписи депутатов-инициаторов законопроекта Акылбека Жапарова, Марлена Маматалиева, Бактыбека Турусбекова и Мирлана Бакирова.

Остальные подписи депутатов, которые указаны как инициаторы законопроекта, поставлены на обычных листах бумаги, где нет нумерации, соответствующих печатей или дат.

Депутат Тазабек Икрамов, чья подпись стоит на одном из листов, заявил в интервью Kaktus.Media, что ставил подпись только под проектом закона о внесении изменений в Конституцию ещё в ноябре 2020 года.

«1 марта или за несколько дней до этого я никаких документов не подписывал. Ставил подпись под ноябрьским документом», — сказал он.

По словам другого депутата Нурбека Алимбекова, «никто из 80 подписавших сопроводительное письмо депутатов, не подписывал их 1 марта». Он добавил, что «все эти листы подписаны в ноябре».

Однако инициаторы о назначении референдума на заседании парламента 3 марта уверяли, что под новым проектом Конституции подписались 80 депутатов. Но по словам самих же депутатов, они подписывали законопроект предполагающий изменения в Конституцию опубликованный в ноябре 2020 года, а не новый проект Конституции.

При этом депутат Дастан Бекешев во время заседания заявил, что подписи, оставленные другими парламентариями, относятся к другому законопроекту, но были прикреплены к этому письму. На нём также стоит подпись экс-депутата Максата Сабирова, который сдал мандат 24 февраля.

Также среди тех, кто подписал письмо, оказался и депутат Алмазбек Акматов, который скончался 28 февраля в результате болезни.