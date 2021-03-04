В Оше задержан мужчина, подозреваемый в вымогательстве у 26-летней женщины 50 тысяч сомов. В противном случае он угрожал отправить ее интимные фотографии родителям, родственникам, друзьям и опубликовать их в интернете.

В УВД Ошской области сообщают, что по версии следствия фотографии мужчина у пострадавшей получил силой, угрожая убийством. Осенью прошлого года он пригласил знакомую на встречу, заверив, что встреча эта будет последней. Однако, когда женщина села к нему в машину, угрожая ножом, он отвез ее в номер гостиницы.

«Применив силу, он полностью раздел пострадавшую и сфотографировал. После начал шантажировать — “теперь ты мне найдешь в ближайшее время 50 тысяч сом, если ты этого не сделаешь, отправлю эту фотографию твоим родителям, родным и близким, выложу в интернет”», — сообщили в УВД Ошской области.

Пострадавшая обратилась в милицию города Ош с заявлением только 26 февраля. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Вымогательство», ведутся следственные мероприятия.

Ранее 18 февраля в Араванском районе Ошской области за вымогательство был задержан сотрудник судебно-медицинской экспертизы. Он вымогал деньги за выдачу заключения по факту изнасилования несовершеннолетней.

Местный житель, обратившийся в милицию, жаловался на то, что судмедэксперт взял 1 100 сом в качестве оплаты, но при этом требовал 3000 сом дополнительно. Данный факт был так же зарегистрирован по статье «Незаконное вымогательство денег», начато досудебное производство.