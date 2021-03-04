Первомайский районный суд Бишкека запретил проводить в центре Бишкека мирные марши и митинги до 22 апреля. Об этом сообщила адвокатесса Евгения Крапивина.

В Бишкеке мирные марши обычно проводятся на аллее Эркиндик, а участники идут к зданию парламента, проходя мимо площади Ала-Тоо. На этой площади проходят различные митинги — теперь суд предлагает желающим выйти на мирные собрания в сквер Горького на западе Бишкека в районе Дворца Спорта.

С требованием ограничить гражданские права на мирные митинги, которые обеспечивает главный закон страны — Конституция, в суд обратилась Первомайская райадминистрация. По версии акимиата, мирные воскресные марши против коррупции на аллее Эркиндик якобы вызывают беспокойство у граждан, которые в этих маршах не участвуют.

«Лидеры и организаторы подобных собраний с участием большого скопления людей не контролируют процесс, создают заторы, помехи движения транспорта, перекрываются пешеходные переходы и основные автомобильные магистрали», — считают в администрации. Однако, если посмотреть видеотрансляции маршей, можно увидеть, что участники не создают помех автомобильному движению и не перекрывают магистрали.

Также акимиат ссылается на коронавирус, как на еще одну причину запрета митингов в центре Бишкека. Как оказалось, судебный запрет вступил в силу 22 февраля и будет действовать до 22 апреля, но за этот период в центре Бишкека проводились мирные собрания — например, в честь празднования дня Ак-калпака.

Еще до акимиата свое недовольство регулярными воскресными маршами против незаконных решений, изменения Конституции, против коррупции и в поддержку студентов раскритиковал президент Садыр Жапаров.

Он заявил о неких силах, которые якобы финансируют волнения «настраивают проводить митинги каждое воскресенье». Говоря о неких силах, финансирующих митинги, Жапаров вторил своим предшественникам — экс-президенту Сооронбаю Жээнбекову и бывшему главе государства Алмазбеку Атамбаеву. Оба видели «третьи силы» в митингах — в случае Атамбаева это были марши за свободу слова и против изменения Конституции, в случае Жээнбекова — многочисленные митинги против коррупции, на которых требовали задержания Райымбека Матраимова.

Право на мирные марши

Первомайский суд уже принимал подобные решения в прошлом году — тогда митинги и марши в центре Бишкека пытались запретить до июля. Однако, Бишкекский горсуд признал незаконным решение Первомайского райсуда. Решение запретить мирные мероприятия в центре суд принял накануне 8 марта, когда должен был пройти ежегодный марш за права женщин. Проведению марша за права женщин власти мешают ежегодно, пытаясь принять запретительные меры, что не соответсвует действующей Конституции.

Согласно Конституции, никто не может запрещать или ограничивать мирную акцию, а перенос того же марша в парк на окраине или, например, сквер за Дворцом спорта (куда часто переносят другие мирные акции) — это ограничение. Опираясь на конституционное право на мирные собрания, кыргызстанцы могут выйти с маршем в любой точке Бишкека и других городов. Также они могут уведомить о собрании местные власти — чтобы те могли обеспечить участникам акции безопасность.

Согласно закону «О мирных собраниях», госорганы и органы местного самоуправления — например мэрия — обязаны уважать право граждан на мирные собрания и не дискриминировать участников из-за их пола, расы или политических убеждений. Организаторы могут уведомить власти и милицию о планируемом мероприятии — тогда милиция не должна допустить провокаций на митинге и обеспечивать безопасность.

Однако 8 марта 2020 года этого сделано не было. На мирном мероприятии в день защиты прав женщин мужчины в масках набросились на девушек, сломали им транспаранты, толкали и провоцировали — и все это на глазах милиции, которая в итоге погрузила в автозаки пострадавших участников марша. После милиция пыталась убедить общество в том, что их не предупредили о мирном мероприятии, что опровергли организаторки. Кроме того, было опубликовано видео, в котором одна из участниц марша подходит к милицейскому чиновнику, что находился у площади Победы, где планировали провести мероприятие, и говорит о присутствии неизвестных, которые могут быть провокаторами. Чиновник отказался реагировать — он же позже утверждал, что якобы не знал о мирном мероприятии в честь прав женщин.