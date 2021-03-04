Глава МИД Руслан Казакбаев 4 марта в ходе брифинга сообщил, что кыргызстанцам будет облегчён транзитный проезд автомашин через Казахстан в Россию и Китай. Об этом страны договорились в рамках государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан 2-3 марта.

«Сейчас процедура пересечения границ с Казахстаном сложная. Нужно получить приглашение с казахстанской стороны, согласование через МИД, оповещения посольства Казахстана. Мы договорились облегчить эти процедуры. Граница со стороны Казахстана закрыта в связи с пандемией COVID-19 […] Вопрос железнодорожных перевозок также будет решён в ближайшее время», — сказал Казакбаев.

Он отметил, что сейчас на кыргызско-казахстанской границе работают четыре контрольно-пропускных пункта, а три КПП закрыты на ремонт.

«В марте-апреле откроются два КПП после ремонтно-строительных работ. Мы просим Казахстан открыть границы. Наши границы открыты с учётом соблюдения санитарных норм и с учётом ПЦР», — сказал глава МИД.

По его словам, казахстанская сторона готова увеличить проходимость людей на пункте пропуска «Ак-Жол-Кордай» после модернизации.

Ограничение на въезд для кыргызстанцев

Казахстан, как и многие страны мира во время пандемии коронавируса, принял решение закрыть свои границы и ограничить международное авиасообщение в начале 2020 года.

Вопрос открытия авиасообщения между Кыргызстаном и Казахстаном решился еще 17 сентября, но количество рейсов было всего два раза в неделю. Потом рейсы увеличили до трёх раз в неделю, а 25 февраля — до пяти.

Согласно категориям ограничительных мер Казахстана по авиасообщению с иностранными государствами, Кыргызстан попадает во вторую категорию.

Это значит, что прибывшие в Казахстан кыргызстанцы проходят анкетирование, также у них должен быть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус по прибытии в страну.

В случае, если у иностранца нет результатов теста на коронавирус, его поместят на двое суток в стационар для обследования на COVID-19. Однако наземную границу пока кыргызстанцы пересекать свободно не могут.

Кто и как может сейчас пересечь наземную границу?

Наземную границу с Казахстаном кыргызстанцы могут пересекать, если у них есть близкие родственники или они едут туда на лечение.

К близким родственникам относятся жена, муж, родители и дети. Для выезда на лечение нужна справка из медучреждения в Казахстане.

В качестве доказательства родства на границе нужно показать справку о заключении брака. В случае поездки к родителям, дети должны показать копию паспорта родителей, живущих в Казахстане.

Кыргызстанцы могут въехать в Казахстан и для получения виз третьих государств в представительствах, расположенных в Нур-Султане и Алматы. В этом случае им нужно будет обратиться заранее с заявкой в МИД, вопрос о въезде будет рассмотрен за 5-10 дней.

Во всех случаях для въезда в Казахстан кыргызстанцам нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, полученный не позднее 72 часов до пересечения границы.