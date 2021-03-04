Информационный отдел ЦИК сообщил, что завершилось выдвижение списков кандидатов в депутаты городских кенешей. По данным комиссии, за кресла в 28 горкенешах будут бороться 59 партий.

Где борьба будет активнее?

Больше всего партий выдвигаются на выборах в горкенеши в Бишкеке и Караколе — 27 и 18 политобъединений соответственно.

Наименьшая палитра выбора ждет избирателей в Кок-Жангаке: там за места в горкенеше будут бороться всего три партии.

Кто из партий охватил больше всего городов?

Пока, по данным ЦИК, по числу городов, куда на выборы в горкенеши партии выдвигают своих кандидатов, лидируют «Ата-Журт Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс», «Замандаш», «Ыйман-Нуру» и «Ынтымак». Средства и ресурсы на то, чтобы охватить агитацией более десяти городов, есть только у десяти партий-участниц гонки.

Еще 26 партий могут себе позволить бороться за места в горкенешах двух и более городов Кыргызстана.

Наконец, 23 партии претендуют на места в горкенеше только в одном городе, при этом ставку только на Бишкек делают девять партий — «Патриот», «Свобода выбора», «Партия демократическое движение Кыргызстана», «Ак-Бата», «Наш народ», «Улутман», «Народная партия», «Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана», «Наш Народ».

Только Ош в качестве площадки для выборов в горкенеши выбрала «Тилектештик», только Токмак — «Эл биримдиги». Партия «Бүткүл Жаштар» идет на выборы только в Шопокове, «Асыл Мурас-Жаштар» — только в Таласе, а «Ала-Тоо-кыргыз жери» хочет попасть только в горкенеш Баткена.

«Адилетту Кыргызстан» и «Тазалык» баллотируются только в Балыкчы, «Калыс» — в Кадамжае, а «Партия Энергетиков» в городе Кара-Куль. За креслами только в горкенеш Кемина идет партия «Адилет», а «Элдик Народная» хочет пройти только в горкенеш города Узген.

Партии же «Акшумкар» и «Калк ынтымагы» будут бороться за голоса избирателей исключительно Канта, а «Кучтуу Коом» и «Столица» — только за кресла в Каинды.

Что известно про «Ата-Журт Кыргызстан»?

«Ата-Журт Кыргызстан» — новое для республики политобъединение. По данным минюста, его руководителем является Айбек Тураталиевич Маткеримов. Согласно данным минюста, партия прошла перерегистрацию 26 февраля 2021 года, совсем недавно.

Кто находится в составе 45 учредителей партии, неизвестно — информация скрыта. Известно, что бишкекское ее отделение возглавил меценат и бывший кандидат в президенты Бабур Тольбаев, который занял третье место по итогам президентских выборов 2021 года. Пока списки кандидатов еще не сформированы и не обнародованы, и поэтому неизвестно, кто еще есть в рядах «Ата-Журт Кыргызстан».

Данных о том, что это была за партия до перерегистрации, в свидетельстве минюста также не указано. Но там есть регистрационный номер партии — 10992-3300-ПП. По базе минюста под этим номером ничего найти не удалось.

Но, по данным ЦИК, по состоянию на 7 июля 2020 года партия с этим номером называлась «Политическая партия «Единство народа» Кыргызстана». Ее возглавлял депутат 6 созыва от партии «Кыргызстан» Замирбек Эсенаманов, который пришел в парламент летом 2020 года.

Также, по данным ЦИК и СМИ республики, эта партия хотела идти на парламентские выборы в октябре-2020, но позже отозвала документы.

В соцсетях найти странички «Единства», его сайт на государственном или официальном языке не удалось. Как и информацию о том, где, когда и как прошел съезд партии, на котором было решено сменить руководство и название «Единства народа». Не удалось найти страниц в соцсетях и сайта и у «дочки» «Единства» — «Ата-Журт Кыргызстан».

Кто такой Маткеримов?

Про руководителя новой партии информации в открытом доступе мало. По данным ЦИК, ему 40 лет, с 2016 года по начало предвыборной кампании 2020 года он занимал должность депутата айыл окмоту Барпы от партии «Ата-Журт». Также он баллотировался в 2017 году в депутаты Джалал-Абадского горкенеша от «Ата-Журт»*.

В октябре 2020 года он шел на выборы от партии «Мекенчил»**, и был в списке под номером 84.

«Мекенчил» отказалась от участия в выборах в местные кенеши и парламент в 2021 году. О слиянии партии с другими политобъединениями пока не сообщается.

«Жапаров [один из основателей партии] не допустит участия своей партии на парламентских и местного уровня выборах […]Отныне не будет понятия “провластная партия” и Жапаров поставил спокойствие и интересы народа на первое место», — сообщил «Клоопу» заместитель руководителя штаба партии Эркин Баяманов.

* Партия «Ата-Журт» была основана в 2006 году Камчыбеком Ташиевым, который сейчас возглавляет ГКНБ. На выборах в пятый созыв в 2010 году партия получила больше всего мандатов — 28. В этом созыве вместе были депутатами от «Ата-Журта» Ташиев, а так же президент Садыр Жапаров и нынешний спикер парламента Талант Мамытов. Он исполнял обязанности президента, пока Садыр Жапаров участвовал в предвыборной гонке 2021 года. В 2012 году партия прошла перерегистрацию, некоторое время ее возглавлял Азамат Кенжебаев. Для участия в выборах в парламент в 2015 года «Ата-Журт» объединились с «Республикой» Омурбека Бабанова. Однако тандем был недолгим и уже через пару лет партии шли отдельно на выборы в местные кенеши. По данным минюста 19 января 2021 года «Ата-Журт» прошла перерегистрацию, ее главой стал Ахматбек Келдибеков.

** «Мекенчил» была создана Камчыбеком Ташиевым и Садыром Жапаровым в 2010 году. По данным минюста, президента нет в составе учредителей партии, но Ташиев по-прежнему ее глава. В октябре 2020 года политобъединение впервые решило поучаствовать в парламентских выборах. Одним из главных предложений партии на выборах было проведение конституционной реформы для создания единой системы управления. Также партия планировала очистить государство от коррупционеров. Однако мекенчиловцам не хватило 0,05% для преодоления избирательного порога. Но в результате массовых протестов недовольных итогами прошедших выборов, результаты голосования были отменены. Сами члены партии заняли ключевые должности после политического кризиса и смены власти в Кыргызстане.

Выборы в местные кенеши

Выборы на местном уровне должны были пройти в Оше, Майлуу-Суу, Караколе, Балыкчы и Токмаке и в отдельных районах Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской и Ошской областей 12 апреля 2020 года.

Но из-за коронавируса в республике тогда ввели режим чрезвычайной ситуации (который действует до сих пор) и чрезвычайное положение в городах Бишкек, Ош и нескольких районах. Тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о переносе этих выборов на неопределенный срок.

После октябрьских событий и смены власти избранный президент Садыр Жапаров назначил их на 11 апреля 2021 года. Кроме выборов в местные кенеши в Кыргызстане должны пройти референдум по изменению Конституции и повторные выборы в парламент.

Жапаров в интервью КНИА «Кабар» сказал, что «надеется» на то, что депутаты примут решение о проведении референдума по Конституции в один день с выборами в местные кенеши для экономии бюджета. И депутаты парламента еще до того, как официально закончилось общественное обсуждение проекта основного закона страны, уже приняли законопроект о референдуме по Конституции в первом чтении.

Известно, что выборы в местные кенеши и референдум по принятию новой редакции Конституции обойдутся бюджету почти в полмиллиарда сомов.