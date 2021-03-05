Мэрия Бишкека намерена сделать из улицы Бектенова двухполосную магистраль и построить мост через канал Южный БЧК на пересечении с улицей Скрябина. По словам жителей, для этого городские власти хотят снести заборы их участков вплоть до стен домов и срубить деревья.

Жители улицы Бектенова говорят, что никаких предварительных обсуждений с ними не было. Кроме этого, городские власти не проинформировали их о планируемых работах на улице и они были застигнуты врасплох.

При этом улицу планируют расширить в два раза — сейчас её ширина составляет 4 метра — и уже нанесли отметки на заборы домов. В ответ горожане вывесили на заборах и окнах плакаты с выражением своей гражданской позиции по этому поводу.



Фото: Улугбек Акишев





Они опасаются, что расширение улицы приведёт к резкому наплыву транспорта, возрастёт количество ДТП и пострадает экология района. Кроме этого, жители отмечают, что их ворота будут выходить на проезжую часть и улица станет более опасной для детей.

Также жители улицы Бектенова считают, что городские власти начали именно с их улицы из-за того, что там в основном пожилые люди и пенсионеры. Они отмечают, что прилегающие к Бектенова улицы Матросова, Белорусская и Жукеева-Пудовкина более подходящие для этого — они широкие и давно нуждаются в ремонте.

«Мэрия говорит, что за счет расширения они хотят разгрузить дороги. И эта реконструкция будет в рамках китайского гранта, что им нужно освоить средства. Но расширение улицы Бектенова протяженностью 1 700 метров эту проблему не решит. Сначала они планировали расширить [улицу] Матросова. Но, по нашей информации, они договорились с владельцами расположенных там особняков. А на нашей улице проживают в основном пенсионеры», — рассказали жители изданию Kaktus.media.

Они говорят, что 6 марта представители Октябрьского района и мэрии Бишкека планируют провести встречу с жителями улицы.

Горожане подчеркивают, что выступают не против ремонта улицы, а против ее превращения в магистраль с двусторонним движением и готовы отстаивать свою частную собственность всеми доступными законными способами.

Они уже написали письмо в мэрию Бишкека, в акимиат Октябрьского района и Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.

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