Пресс-служба ГКНБ сообщила, что в Джалал-Абадской области задержали начальника ОВД города Кара-Куль по факту злоупотребления должностным положением.

Следствие установило, что задержанный полковник милиции в декабре 2020 года «незаконно передал заинтересованным лицам» авто «Тойота Лэнд-Крузер». При этом, само авто в 2019 году задержали сотрудники областного ОВД и она числилась в Интерполе как угнанная из России.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, а полковника милиции водворили в ИВС ОВД Джалал-Абадской области. Следствие по делу продолжается.