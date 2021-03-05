Международная неправительственная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Свобода в мире — 2021», и впервые за последние 11 лет включила Кыргызстан в категорию несвободных стран.

Кыргызстан потерял 11 пунктов в рейтинге, его показатели снизились с 39 баллов из 100 в 2020 году до 28 в 2021. Это значит, что в 2020 году уровень политических прав и свобод граждан Кыргызстана заметно ухудшился.

По уровню политических прав у Кыргызстана — 4 балла из 40, а уровень гражданских свобод — 24 из 60 баллов.

С такими баллами Кыргызстан впервые с 2009 года из категории «частично свободной» страны опустился до «несвободной» наряду с другими четырьмя странами Центральной Азии. За год Кыргызстан потерял больше всех баллов по сравнению с другими странами мира.

«Статус Кыргызстана снизился с “частично свободного” до “несвободного”, потому что последствия глубоко несовершенных парламентских выборов сопровождались серьезным политическим насилием и запугиванием, и завершились тем, что власть захватил лидер националистов и осужденный преступник, освобожденный из тюрьмы сторонниками», – пояснили в отчете.

Кроме того, в организации пояснили, что после революций 2005 и 2010 годов, Кыргызстан принял парламентскую форму правления. Но правящие коалиции оказались нестабильными, а коррупция оставалась широко распространенной.

«Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) несколько лет консолидировала власть, используя систему правосудия для подавления политических оппонентов и критиков гражданского общества», – пояснили во Freedom House.

Ключевые моменты

Помимо этого, в докладе описаны ключевые события, повлиявшие на оценку рейтинга свободы в Кыргызстане.

Отмечается, что во время октябрьских событий протестующие силой освободили высокопоставленных заключенных на фоне демонстраций против проведения парламентских выборов.

«Результаты были аннулированы через два дня после выборов, но насилие продолжалось в течение месяца: сторонники националистического политика Садыра Жапарова, освобожденного из-под стражи, запугивали и нападали на оппозиционные группы, стремящиеся сформировать переходное правительство», – написано в докладе.

Далее Жапаров стал и.о. президента и премьер-министром после отставки президента Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова. Позже Жапаров ушел с обоих постов, чтобы участвовать в президентских выборах в январе 2021 года.

В Freedom House также напомнили о том, что власти Кыргызстана непрозрачно отреагировали на пандемию COVID-19, отрицая сообщения о том, что система здравоохранения страны перегружена, несмотря на имеющиеся свидетельства.

«Блогеры, журналисты и медицинские работники, критиковавшие реакцию на COVID-19, были вынуждены извиниться за свои заявления властей в марте и апреле», – отмечено в докладе.

Кроме того, в отчете упоминается, что узбекский правозащитник Азимжан Аскаров, обвиненный в организации беспорядков на юге Кыргызстана в 2010 году, в июле скончался от пневмонии, находясь под стражей.

«Аскаров, которого пытали в заключении, оставался в заключении, несмотря на ухудшение его здоровья и неоднократные призывы к его освобождению», – подчеркнули в организации.

Критерии оценки свободы в странах

Система оценки Freedom House состоит из суммы оценок по нескольким критериям. Это вопросы о некоторых политических положениях в стране, которые оцениваются от 0 до 4 баллов.

Например, оценка за ответ на вопрос «Был ли избран нынешний глава правительства или другой главный национальный орган путем свободных и справедливых выборов?» снизилась с 1 балла до 0.

Это объясняется тем, что «Садыр Жапаров стал и.о. президента до того, как был назначен парламентом из-за угроз насилия в отношении своего предшественника, а также стал исполняющим обязанности премьер-министра непрозрачным образом».

Оценка свободы и справедливости прошедших выборов снизилась с 2 баллов до 1, потому что ЦИК аннулировала результаты парламентских выборов из-за подкупа голосов и других нарушений. Кроме того, позже парламент отложил новое голосование и продлил свои полномочия.

Пункт «Справедливы ли избирательные законы, и выполняются ли они беспристрастно соответствующими органами по управлению выборами?» получил 1 балл из 4.

Помимо упоминания непрозрачности президентских выборов 2017 года и референдума по поправкам в Конституцию в 2016 году, в докладе отмечено, что в ноябре 2020 года парламентарии опубликовали проект Конституции.

«Он укрепит президентскую власть и позволит следующему должностному лицу назначать новых членов ЦИК и Конституционной палаты до учреждения нового парламента», – подчеркнули в организации.

Реализация права граждан объединяться в различные политические партии и группировки была оценена в 1 балл, так как «сторонники Жапарова участвовали в насилии и запугивании, чтобы помешать оппозиционным группам сотрудничать с целью формирования переходного правительства после выборов».

Возможность оппозиции усилить свою поддержку или получить власть через выборы также была оценена в 1 балл. В отчете это объясняется тем, что предложенная редакция Конституции вернет суперпрезидентскую систему, уменьшив при этом размер и роль парламента.

Кыргызстан также получил 0 баллов за пункт о свободе политического выбора от влияния политических сил, прибегающих к экстраполитическим средствам. Основание этому – снова запугивание оппозиции сторонниками Жапарова.

Отмечается, что они атаковали митинг 9 октября, ранив кандидата на пост премьер-министра и вынудив нескольких других политиков бежать. Они также угрожали спикеру парламента Исаеву, после чего он отказался стать и.о. президента.

Freedom House оценили политические права этнических, расовых, религиозных, гендерных, ЛГБТ + и других групп на 1 балл, заявив, что меньшинства сталкиваются с политической маргинализацией.

«Политики из кыргызского большинства в последние годы использовали этнических узбеков в качестве козлов отпущения по различным вопросам, а меньшинства по-прежнему недопредставлены даже в тех районах, где они составляют демографическое большинство», – отмечено в докладе.

Несмотря на то, что женщины в Кыргызстане достигли некоторых заметных руководящих должностей, они также недопредставлены – ими получено 19% в парламенте, несмотря на гендерную квоту в 30%.

Оценка эффективности борьбы с коррупцией снизилась с 1 до 0, потому что «чиновники игнорировали и сопротивлялись результатам» совместного журналистского расследования о контрабанде и коррупции на таможне.

Кроме того, в докладе отметили, что Жапаров после прихода к власти предложил «экономическую амнистию» чиновникам, имевшим незаконно полученные доходы.

Свобода и независимость СМИ была оценена на 2 балла из 4, это связывают с запугиванием журналистов и блогеров, освещающих дела о коррупции, реакцию на COVID-19 и выборы в октябре 2020 года.

В докладе упоминаются нападение на главного редактора Factcheck.kg Болота Темирова, блоггеры и врачи, приносившие вынужденные извинения за свои замечания о COVID-19, а также нападения на журналистов «Азаттыка» во время октябрьских выборов.

«Во время октябрьских протестов другие СМИ получали запугивающие и угрожающие сообщения, при этом некоторые из них полагались на добровольцев для защиты своих офисов», – отмечено в отчете.

Freedom house также обратили внимание на то, что новый проект Конституции, позволит правительству подвергать цензуре материалы, которые нарушают «общепризнанные моральные ценности», без определения этих ценностей и без возможности обжаловать такие решения.

Оценка свободы собраний снизилась с 2 до 1 из-за нападения сторонников Жапарова на митингующих 9 октября, а также из-за решения президента Жээнбеков объявить военное положение, чтобы ограничить массовые собрания.

Свобода для деятельности неправительственных организаций в области прав человека оценена на 2 из 4 баллов, несмотря на создание в 2011 году общественных консультативных советов при парламенте и министерствах.

Согласно докладу, правозащитники, поддерживающие жертв из числа этнических узбеков, ЛГБТ+ и женщин, «сталкиваются с угрозами, притеснениями и физическими нападениями».

«Ультранационалисты преследовали американские и европейские НПО, а также их отечественных коллег, которых, как они считают, одобряют иностранные правительства и доноры», – отметили в организации.

Оценка независимости судебной системы снизилась с 1 до 0. Согласно докладу, среди судей широко распространена коррупция. Кроме того, судебная власть «оказала небольшое сопротивление непрозрачному и процедурно сомнительному назначению Садыра Жапарова премьер-министром и президентом».

«Судебная власть отменила уголовные обвинения Жапарова, а также позволила парламенту отложить выборы и остаться у власти сверх своего избирательного срока», — написано в отчете.

Пункт «Преобладает ли надлежащая правовая процедура в гражданских и уголовных делах?» был оценен на 0 баллов. Freedom House обосновали это тем, что заключенные, освобожденные из-под стражи в октябре 2020 года, снова были арестованы, а Жапарову было разрешено оставаться на свободе и взять на себя исполнительную власть.

Соблюдение прав человека на выбор партнера по браку, защиту от домашнего насилия и контроль над внешним видом было оценено на 2 балла из 4 из-за бездействия сотрудников правоохранительных органов, не позволяющих пострадавших от домашнего насилия и изнасилования обращаться к властям.

Кроме того, в докладе поднята проблема экономической эксплуатации граждан. Согласно ему, торговля женщинами для принудительной проституции за границей представляет собой серьезную проблему.

«Правоохранители обвиняются в соучастии в торговле людьми и сексуальной эксплуатации, и принимает взятки от торговцев людьми. Мужчины особенно уязвимы для торговли людьми с целью принудительного труда за границу», – подчеркнули в Freedom house.

Доклад «Свобода в мире»

Freedom House публикует ежегодный доклад «Свобода в мире» по итогам анализа уровня политических прав и гражданской свободы в 195 странах 15 регионов мира.

Кыргызстан же был включен в рейтинг со статусом «частично свободной» страны в 1991 году. До 2000 года страна сохраняла этот статус, но в последние пять лет правления Аскара Акаева спустилась в разряд «несвободных» государств.

С «тюльпановой революцией» Кыргызстан вновь обрел статус «частично свободной» страны, но за последние пять лет президентства Курманбека Бакиева вновь лишился этого статуса. Включение в разряд «несвободных» стран произошло в 2009 году, когда неоднозначные президентские выборы и ограничение гражданских свобод позволили Бакиеву избраться на второй срок. В 2011 году Кыргызстан вновь стал «частично свободной» страной после революции 2010 года.

Согласно докладу, за последние 15 лет в мире ухудшился рейтинг свободы, а количество несвободных государств только растет.

Например, в 2005 году «свободных» стран насчитывалось 89, но в 2020-м эта цифра снизилась до 82. За эти 15 лет категория «несвободных» государств выросла с 45 до 54. Пандемия коронавируса и экономический кризис 2020 года усугубили положение в мире.

Беларусь стала второй после Кыргызстана страной, которая потеряла больше всего баллов (-8). Результатом этого стала спорная победа Александра Лукашенко на президентских выборах в августе 2020 года и дальнейший разгон и преследование демонстрантов, которые продолжаются по сей день.