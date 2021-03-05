Пресс-служба Военной прокуратуры сообщила, что должностные лица госпредприятия «Аскер Курулуш» присваивали государственные средства, выделенные на переоборудование бывшей базы «Ганси» под обсервацию для борьбы с COVID-19.

По данным прокуратуры, должностные лица «Аскер Курулуш» и аффилированные с ними организации завышали объемы работ и цены на материалы. Кроме того, в документах они указывали одни и те же виды выполненных работ по несколько раз — от имени разных субподрядчиков.

«В результате чего государству нанесен ущерб в размере более 2,5 млн сомов. Материалы проверки по факту Военной прокуратурой зарегистрированы в ЕРПП, начато досудебное производство», — сообщили в прокуратуре.

Прокуратура и ранее выявляла нарушения в работе «Аскер Курулуш». Так, в декабре 2020 года прокуратура выяснила, что госпредприятие задолжало строителям, проводившим капитальный ремонт на бывшей авиабазе «Ганси», более 7 млн сомов.

Кроме того, предприятие, проводившее ремонт медицинских объектов для лечения пациентов с коронавирусом, не рассчиталось за строительные материалы на ремонт медицинских объектов.

На эти цели между бишкекским жилищным отделом при Госкомитете по делам обороны и «Аскер курулуш» был заключен договор на 42 миллиона 980 тысяч сомов. Из них бишкекский жилищный отдел перечислил на счет компании 39 миллионов 700 тысяч 675 сомов.

Обсервация на бывшей базе «Ганси»

Во время пандемии COVID-19 на территории бывшей американской авиабазы «Ганси» правительство открыло обсервацию для кыргызстанцев, прибывших из-за рубежа. Они должны были провести там обязательный 14-дневный инкубационный период.

Поступающие на карантин в бывшую базу «Ганси» не раз жаловались на плохие условия содержания. Они жаловались на антисанитарию, грязь и холод в комнатах.

Позже в карантинной зоне даже произошел бунт кыргызстанцев, прибывших из Соль-Илецка, которые отказывались проходить обязательную изоляцию по прибытию на родину. Затем после переговоров с недовольными гражданами в обсервации минздрав принял решение отправить на домашний карантин большую часть людей.

В июле 2020 года, во время пика смертности от коронавируса в Кыргызстане, минздрав открыл в стационаре «Ганси» реанимационный блок из-за того, что увеличилось количество людей в тяжелом состоянии. Он был рассчитан на 112 коек, оборудованных системой подачи жидкого кислорода.

Обсервацию начали называть госпиталем «Семетей», однако от этого ситуация на территории, где лечили пациентов от коронавируса, не улучшилась. При этом в Министерстве чрезвычайных ситуаций заверяли, что на территории госпиталя ежедневно проводят дезинфекцию и организовали сбор и утилизацию мусора.

В августе, после спада смертности от пандемии, правительство сообщило, что обсервацию «Семетей» на бывшей авиабазе «Ганси» переоборудуют в инфекционную больницу на тысячу коек. Госпиталь после реконструкции открыли к концу ноября 2020 года.