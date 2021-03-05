В ГСИН сообщили, что Марс Жусупбеков с 4 марта восстановлен в должности начальника СИЗО-1 в Бишкеке.

Его адвокат Икрамидин Айткулов сообщил «Азаттыку», что Жусупбеков восстановлен в должности после долгой судебной тяжбы, в результате которой он был оправдан Верховным судом.

Из СИЗО-1 в СИЗО ГКНБ

Марс Жусупбеков был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ 29 ноября 2013 года по обвинению в нарушениях, допущенных в бытность его начальником СИЗО-1. Его подозревали в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

Тогда «Азаттык» со ссылкой на источники сообщил, что поводом для возбуждения уголовного дела против Жусупбекова стала видеозапись, опубликованная в сентябре 2013 года.

На видео были запечатлены осужденные по делу о мародерстве во время апрельских событий Абдулла Юсупов, Дастан Оморов и другие заключенные. Они отмечали Орозо-айт в камере за богато накрытым столом, еще 5-6 заключенных ели манты и поздравляли друг друга с праздником. Видео было записано 8 августа.

Во время записи видео в камере, кроме Абдуллы Юсупова и Дастана Оморова, находился Улан Кожоев, осужденный на пожизненный срок за убийство предпринимателя Бахтияра Амиражанова, который был сыном экс-депутату Жусупжану Жээнбекову.

Видеозапись вызвала широкий резонанс, по ее факту в октябре 2013 года началась проверка.

В 2014 году Октябрьский районный суд приговорил Марса Жусупбекова к 4 годам лишения свободы, позже Бишкекский горсуд оставил этот приговор в силе.

Однако Жусупбеков обжаловал решение судов в Верховном суде, где судебная коллегия отменила все предыдущие приговоры и направила материалы дела на новое рассмотрение.

В 2019 году адвокаты добились пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. В ходе нового рассмотрения дела Октябрьский районный суд не нашел в его действиях состава преступления, оправдал Жусупбекова и восстановил его в должности.

Затем судебная коллегия Верховного суда оставила определения суда нижестоящих инстанций в силе, то есть Жусупбеков был полностью оправдан.

Голодовка в СИЗО-1

За три дня до его задержания, 26 ноября 2013 года, в СИЗО-1, которым управлял Жусупбеков, более половины заключенных объявили голодовку. Они требовали наладить в СИЗО так называемый «черный ход» — режим, при котором правила устанавливаются не только администрацией изолятора, но и криминальными авторитетами.

По словам Жусупбекова, заключенные также требовали перевода в СИЗО №1 криминального авторитета Алмаза Сулайманова, известного также как Лимонти, так как он обещал им «наладить черный ход». Лимонти был убит в марте 2020 года.

Глава учреждения добавил, что до голодовки у заключенных не было претензий к условиям содержания.

Тогда же правозащитница Динара Муканбаева, которая связалась с заключенными в СИЗО-1, рассказала другую версию происходящего, согласно которой голодовка началась из-за «плохих условий содержания» – переполненности камер и отсутствия медицинского обследования. Голодовка в СИЗО-1 прекратилась 27 ноября 2013 года — за два дня до задержания Жусупбекова.