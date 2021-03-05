В День работников судебной системы президент Садыр Жапаров выступил перед судейским корпусом и раскритиковал некомпетентных судей.

«Действия, подрывающие беспристрастность, компетентность и справедливость судей, нарушения этических норм поведения судей и другие подобные негативные явления, наносят ущерб не только репутации отдельных судей, но и репутации государства в целом», — считает президент.

Президент заявил, что репутация судебной системы в Кыргызстане упала, и что она должна быть независимой от других ветвей власти.

«Это ни для кого не секрет и в первую очередь в этом виноваты судьи», — считает президент. Он также сказал, что «история не простит» если проблемы не будут решены, а доверие людей — оправдано.

После он заявил, что в судебную систему ожидают реформы после принятия новой Конституции.

А что там в новой Конституции?

В проекте новой Конституции у президента фактически под контролем судебная система и Конституционный суд. В судебной власти президент имеет полномочия:

представлять Жогорку Кенешу кандидатуры для избрания на должности судей Конституционного суда и Верховного суда по предложению Совета по делам правосудия;

представлять Жогорку Кенешу кандидатуры для освобождения от должности судей Конституционного суда и Верховного суда по предложению Совета судей в случаях, предусмотренных настоящей Конституцией и конституционным законом;

назначать и снимать судей местных судов по предложению Совета по делам правосудия;

назначать председателей Конституционного суда и Верховного суда и их заместителей на пятилетний срок и увольнять их.

Судебная система по предлагаемой версии состоит из Конституционного суда [вместо Конституционной палаты Верховного суда в действующей редакции], Верховного суда и местных судов.

Попасть в число судей будет сложнее: для этого нужен будет более высокий возраст и больший юридический стаж. Действующий отбор Совета по отбору судей и одобрение президента по новой редакции заменит отбор парламентом и президентом.

Влиять на него будет и Совет по делам правосудия. На две трети он будет состоять из судей, на треть из представителей Народного Курултая, юридической общественности, президента и парламента. Сколько всего в него будет входить людей, не уточняется, неизвестны и источники финансирования — это решит соответствующий конституционный закон.

Совет по делам правосудия, который сформирует парламент, будет отбирать кандидатов на пост местных судей и предлагать их президенту. Еще один новый орган в сравнении с действующей версией Конституции — это Конституционный суд, решения которого не подлежат обжалованию. В его ведении:

официальное толкование Конституции;