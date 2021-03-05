Конституционная палата признала один из пунктов закона «О чрезвычайном положении» противоречащим Основному закону страны.

В статье 28 этого закона говорится, что граждане, нарушившие порядок во время режима ЧП и не имеющие при себе документов, могут быть задержаны на срок не более чем трое суток. Задержание производится, чтобы установить личность гражданина.

Конституционная палата ссылается в своем заключении на 24 статью Основного закона страны, в пункте 4 которой прописано, что «никто не может быть подвергнут задержанию на срок более 48 часов без судебного решения».

Конституционная палата считает, что во время ЧП задержание нарушителей производится для общественной безопасности и охраны правопорядка.

«Тем не менее, задержание граждан допускается на срок не более 48 часов без судебного решения. Каждое задержанное лицо должно быть доставлено в суд для решения вопроса о законности его задержания», — говорится в пресс-релизе палаты.

В Конституционной палате подчеркивают, что Основной закон страны требует «избегать необоснованного вторжения в сферу личной автономии граждан и не допускать избыточного ограничения свободы лиц».

Поэтому необходимо «соблюдать конституционный запрет на принудительную изоляцию граждан на срок более 48 часов без судебного решения».

Режим ЧП в Кыргызстане

Власти Кыргызстана ввели режим чрезвычайного положения в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и в нескольких районах 25 марта для предотвращения распространения коронавируса.

Тогда коменданты территорий ежедневно отчитывались о задержании граждан, нарушивших режим комендантского часа, который установили с вечера до утра. Милиционеры задерживали несколько тысяч граждан каждую ночь, но в основном их отпускали после окончания комендантского часа.

Массовых жалоб на удержание под стражей в течение более двух суток от граждан не поступало. Режим ЧП был снят только в мае. Также режим ЧП вводился в Бишкеке на несколько дней после захвата Белого дома в ночь на 6 октября.