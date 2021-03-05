Пресс-служба правительства сообщила, что премьер-министр Улукбек Марипов подписал указ о ликвидации Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол).

В правительстве считают, что, по официальным данным, уровень теневой экономики составляет 130 млрд сомов или 23,6 % к ВВП. В правительстве считают, что эти цифры говорят «о ненадлежащем исполнении финполом своих функций».

«Со стороны независимых экспертов и представителей бизнес-сообщества звучат нарекания по поводу деятельности службы в части коррумпированности органа, а также его незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность», — пояснили в правительстве.

В кабмине добавили, что финпол, кроме борьбы с коррупцией должен обеспечивать внутреннюю экономическую безопасность, а также обеспечивать права и интересы бизнеса.

«Однако, объективно финпол на сегодня выполняет только карательные функции», — сообщили в правительстве.

Финансовую полицию после октябрьский событий 2020 года возглавил Сыймык Жапыкеев — активист и один из членов движения «Чон Казат».

До того как возглавить финпол, Жапыкеев стал известен благодаря своему интернет-шоу «На кухне», в котором он вел прямые эфиры и рассказывал о коррупции в стране.

Наибольшую огласку в СМИ получил его конфликт с депутатом Кубанычбеком Жумалиевым. После того как Жапыкеев стал главой финпола, на бизнес-объектах депутата начались проверки. Жапыкеев не раз утверждал, что Жумалиев приобрел свое богатство незаконным путем.

При этом, Жумалиев после проверок заявлял, что Жапыкеев превысил свои должностные полномочия. В итоге депутата Жумалиева все же задержали, но уже сотрудники ГКНБ, а не финпола.

ГКНБ задержал Жумалиева по подозрению в злоупотреблении своим положением и незаконном получении лицензии на образовательную деятельность Международного медицинского университета, принадлежащего депутату.

В Госкомитете добавили, что кроме этого, Жумалиев, аффилированные с ним лица и хозсубъекты «незаконно» обогащались, легализовали преступные доходы и уклонялись от уплаты налогов в особо крупном размере.