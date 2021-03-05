Докторка химических наук из Кыргызстана Асель Сартбаева стала «Женщиной года» по версии оргкомитета премии FDM Every woman in technology. Об этом сообщается в твиттере премии.

Как отмечается в заявлении оргкомитета, судьи назвали кыргызстанку «феноменальной женщиной», которая не только «произвела революцию в сфере технологий», но и «оказывает огромное влияние на разнообразие и инклюзивность во всем мире».

«Технология [Сартбаевой] отмечена многими наградами, а это означает, что вакцины теперь намного проще и безопаснее транспортировать и хранить. Нашу “Женщину года” называют “силой природы, выдающимся образцом для подражания, неутомимым защитником гендерного равенства и технолог и ученый, который изменит правила игры, чья работа спасет жизни женщин и детей во всем мире»», — отмечают в Every woman.

Также Сартбаева признана ученой, чье «видение, новаторский подход и успех делают ее выдающимся образцом для подражания, побуждая больше женщин выбирать карьеру в сфере технологий».

Чем известна Асель Сартбаева?

Асель Сартбаева — одна из первых всемирно признанных женщин-ученых из Центральной Азии. В 2004 году Сартбаева получила докторскую степень в Университете Кэмбриджа, с 2007 года она занималась исследованиями на факультете химии Университета Оксфорда, а с 2012 года перешла в Университет Бата.

Сартбаева входит в Королевское научное общество Великобритании, членами которого были Дороти Ходжкин, Майкл Фарадей, Исаак Ньютон, Стивен Хокинг и многие другие ученые. В Университете Бата Сартбаева вместе со своей командой разработала новый метод транспортировки и хранения вакцин — энсликацию.

*Энсиликация позволяет транспортировать и хранить без охлаждения покрытые кремнием вакцины. Они не разлагаются даже при нагревании до 100° C или хранении до трех лет. Энсликация может помочь многим развивающимся странам, не имеющим холодильного оборудования — вакцины станут дешевле и их можно будет доставлять в самые отдаленные регионы.

За это свое открытие Сартбаева уже была дважды награждена британским институтом химиков-инженеров IChemE — в 2017 и 2019 годах. В 2017 году кыргызстанка получила награду от IChemE за изобретение инновационного способа хранения вакцин, а в 2019 — медаль Хансона за статью о нем в научном журнале The Chemical Engineer.

Также в 2020 году докторка химических наук из Кыргызстана выиграла в Великобритании со своей разработкой конкурс «Новые технологии» Королевского химического общества (КХО) в категории «Здоровье».