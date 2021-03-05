Пресс-служба правительства сообщила, что первый вице-премьер-министр Артем Новиков как глава Республиканского штаба по коронавирусу принял решение о том, что дистанционное обучение для кыргызских школьников закончится 1 апреля. Заявление об этом было сделано на совещании, связанном с актуальными вопросами школьного образования.

По его словам, с 9 марта возобновляется учебный процесс в офлайн-режиме для учеников 2-3-4 классов в Бишкеке, а с 1 апреля все классы по всей стране перейдут на учебу в традиционном формате, за партами школ.

«При этом необходимо подчеркнуть, что школы не будут требовать от родителей учеников покупки и обязательного ношения специальной школьной формы до 1 сентября 2021 года», — заверил он, добавив, что профильные министерства и местные власти должны обеспечить готовность школ «к полноценному возобновлению учебного процесса».

«Кроме того, ведется работа по запуску «школьной» медицины, на каждого ученика будет заводиться карта учета здоровья», — отметил Новиков.

Пресс-служба мэрии Бишкека до этого сообщила, что с 9 марта в столице возобновят свою работу муниципальные детские сады, а школам разрешат офлайн-обучение учеников всех начальных классов. В Управлении образования мэрии Бишкека «Клоопу» подтвердили, что приказ о возобновлении обучения «уже подписан» и это «второй этап возобновления обучения в школах».

Ранее стало известно, что остальные школьники Бишкека начали готовиться к забастовке — так они хотели добиться реализации гарантированного Конституцией права на образование [в традиционном, а не в дистанционном формате].

Открытие школ Бишкека

Вопрос об открытии государственных школ обсуждается с начала пандемии. Всех детей отправили на онлайн-обучение с 8 апреля 2020 года.

Министерство образования после того, как в республике ввели режимы ЧС и ЧП, спешно разработало обучающую программу для дистанционного образования школьников. Весь обучающий материал загрузили на специальные сайты ведомства, а также вели его трансляции по телеканалам.

Но онлайн-обучение подверглось критике со стороны родителей, в частности, из-за качества предоставляемого материала на подобных уроках. Родители также жаловались, что не у всех детей есть доступ в интернет или телефоны, чтобы смотреть занятия и быть на онлайн-уроках.

Сейчас из-за пандемии коронавируса государственные школы и детсады остаются последними учреждениями, которые не начали полноценную работу.

Так, 18 января к обучению в традиционном режиме вернулись только школьники 1, 5, 9 и 11 классов Бишкека. Государственные детские сады не открывались вовсе.

Остальные сферы деятельности, такие как бизнес, муниципальный транспорт и рынки работают без ограничений, но при соблюдении санитарных норм и норм профилактики коронавируса.

Частные детские сады и школы тоже уже открылись и ведут свою деятельность с осени 2020 года при соблюдении всех норм профилактики коронавируса. Работают в офлайн-режиме в городе и частные образовательные курсы и центры развития для детей и подростков.