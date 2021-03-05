Today @StateDept announced a reward of up to $5 million for information leading to the arrest and/or conviction of criminal leader and known drug, arms, and human trafficker, Kamchybek Kolbaev, for his participation in transnational organized crime. https://t.co/jcWNtGy9Bv — Ned Price (@StateDeptSpox) March 4, 2021

Госдепартамент США увеличил размер вознаграждения за информацию, которая позволит осудить кримавторитета Камчы Кольбаева или разрушить его преступные схемы, до 5 миллионов долларов.

«Всю информацию следует сообщать в DEA и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) по номеру +1 202-643-0383, который может получать сообщения через WhatsApp, Telegram и Signal. Физические лица также могут посетить ближайшее посольство или консульство США или по электронной почте Kolbayev_Tips@usdoj.gov. Все лица, предоставляющие информацию, будут приняты с соблюдением мер полной конфиденциальности», — сообщило американское посольство в Кыргызстане.

Всю информацию следует сообщать в DEA и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) по номеру +1 202-643-0383, который может получать сообщения через WhatsApp, Telegram и Signal или по электронной почте Kolbayev_Tips@usdoj.gov. https://t.co/0j38Xr6BSr — U.S. Embassy Bishkek (@USEmbassyKG) March 5, 2021

Ранее посольство сообщило, что США «глубоко озабочены освобождением главаря транснациональной организованной преступной группировки Камчыбека Кольбаева, осужденного за убийство, преступная сеть которого занимается незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, торговлей оружием».

«Сеть по незаконному распространению наркотиков Камчыбека Кольбаева отравляет детей в Центральной Азии, России и Европе, поэтому Госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до одного миллиона долларов за информацию, ведущую к разрушению этой преступной сети», — сообщил посол США Дональд Лу.

«Коля-Киргиз», героин и задержания

Кримавторитет Камчы Кольбаев был задержан в октябре 2020 года, а в марте стало известно, что мужчину отпустили под домашний арест. Хотя по решению суда он должен был находиться в СИЗО до 22 марта.

ГКНБ сообщил, что родственники кримавторитета Камчы Кольбаева возместили государству 49,6 миллионов сомов по делу о легализации преступных доходов. По данным спецслужбы, общая сумма по этому делу составляет более 250 млн сомов. Ранее глава ГКНБ назвал Кольбаева «верхушкой криминального мира» в Кыргызстане.

Кольбаев — один из самых узнаваемых криминальных авторитетов Кыргызстана и Центральной Азии.

Первую серьезную судимость Кольбаев получил в 2000 году, когда его приговорили к 25 годам лишения свободы за покушение на своего бывшего босса Рыспека Акматбаева и убийство двух его людей. После шести лет за решеткой Кольбаева перевели в исправительную колонию, откуда он сбежал.

Через год после побега дело в отношении него закрыли. В 2012 году он был задержан по обвинению в организации преступной группировки, хранении наркотиков, применении насилия в отношении представителя власти и похищении человека. Вышел на свободу спустя полтора года.

Согласно многочисленным сообщениям СМИ, Кольбаева официально «короновали» в Москве как вора в законе, чтобы заменить Акматбаева, убитого в 2006 году. Он также известен как «Коля-Киргиз».

Кольбаеву приписывают отладку так называемого северного маршрута контрабанды героина из Афганистана через Таджикистан и Узбекистан.

В 2012 году президент США Барак Обама внес Кольбаева, как одного из крупнейших наркобаронов, в «черный список».

В 2017 году Министерство финансов США также внесло его в «черный список» и заявило, что Кольбаев — часть международной преступной группы «Братский круг».

Летом 2018 года журналисты-расследователи из Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашли у Кольбаева квартиру в Дубае. По их информации, кыргызский «вор в законе» приобрел недвижимость в районе Dubai Marina по адресу Bahar 1 — там цены на недвижимость составляют от $400 до $700 тысяч.

В 2021 году журналисты-расследователи нашли связь между признавшимся в коррупции экс-зампредом таможни Райымбеком Матраимовым, которого включили в «список Магнитского» и кримавторитетом.

OCCRP, радио «Азаттык» (радио «Свобода»), «Клооп» и Bellingcat почти два года расследовали деятельность Матраимова. Во время работы над материалами три независимых источника говорили о его связи с Кольбаевым.