Пресс-служба Минэкономики сообщила о том, что ведомство встретилось с представителями крупного бизнеса, которые производят, импортируют и реализуют продукты питания.

По итогам встречи было подписано соглашение между поставщиками и реализаторами, которое будет действовать с 9 марта по 1 июня 2021 года и заморозит рост цен на некоторые товары в крупных торговых сетях.

«Предметом соглашения является принятие мер по поддержанию цен на 4 вида продовольственных товаров: масло подсолнечное (без премиум сегмента), мука 1 сорта, сахар — песок (весовой) и хлеб формовой из муки 1 сорта», — сообщают в пресс-службе.

Ведомство «выражает благодарность предпринимателям, подписавшим соглашение, за проявленную социальную ответственность» и напоминает, что это соглашение «открыто для подписания и другими представителями бизнес-сообщества».

Что это значит?

Подписавшие соглашение торговые сети «Глобус», «Народный» и «Фрунзе» до 1 июня 2021 года будут менять цены на эти четыре товара строго по соглашению, с определенными правилами. Так, у формового хлеба из муки 1 сорта до конца действия соглашения социальная цена будет 16 сомов в любом из магазинов этих сетей.

Для рафинированного подсолнечного масла (не премиум-сегмента) отпускная цена в магазины будет с наценкой не более 5%. В нее войдут доставка до торговых точек и иные расходы за счет поставщиков. В розницу при продаже подсолнечного масла покупателям наценка тоже будет не более, чем в 5%.

Сахар-песок на развес для покупателей с бонусной картой будут продавать на время действия соглашения максимум с 3% наценкой. Для тех, у кого карты нет, наценка будет не более 10%.

При этом бизнесмены договорились о единой отпускной цене на сахар на все сети — каждая из сетей получит 200 тонн ежемесячно по фиксированной цене.

«Фиксированная отпускная цена на сахар, произведенный в сезоне 2020 года в Кыргызстане составила 54 сом/кг для сетей в период до 1 июня 2021 года», — подчеркнули в минэкономе.

Наконец, мука 1 сорта будет иметь на это время отпускную цену в магазины с наценкой не более 5%. В нее войдут доставка до торговых точек и иные расходы за счет поставщиков. Покупателям муки в магазинах в розницу нужно ожидать наценки в максимум 5%.

*Это касается двух разновидностей муки по 1 кг и двух — в фасовке по 5 кг ((4 артикула в первом ценовом сегменте).

Рост цен на продукты в Кыргызстане

О резком повышении цен на продукты питания в Нацстаткоме сообщали еще в ноябре 2020 года. Тогда в комитете рассказали, что с начала 2020 года среди продуктов больше всего подорожали сахар, растительные масла и свежие фрукты.

Также Нацстатком сообщил, что при этом реальные доходы кыргызстанцев за январь-сентябрь 2020 года снизились на 5%. Снижение реальных доходов — это следствие роста цен на продукты и другие товары.

Вопрос подорожания продуктов обсуждается уже не первый месяц, однако кардинальных изменений ситуации так и не произошло. Последний раз глава кабинета министров Улукбек Марипов заявил в середине января на совещании правительства, что задача всех ведомств — обеспечение граждан продуктами по доступным ценам.

Он раскритиковал Госагентство антимонопольного регулирования за то, что ведомство не регулирует цены на продукты питания и заявил, что нужно «перестать искать оправдания» и начать предпринимать реальные меры.

Нацстатком чуть позже обнародовал данные о том, что в январе 2021 года в сравнении с январем 2020 года цены на продукты в среднем выросли на 18,5%. За месяц же — с декабря 2020 года по январь 2021 года — в среднем цены выросли на 1,7%.

В середине февраля премьер-министр Улукбек Марипов рассказал на своей странице в фейсбуке, что посетил столичные базары и своими глазами заметил повышение цен на продукты питания.

«Мы проанализировали, почему так получилось, какие реальные шаги для снижения цен были сделаны ранее. В любом случае мы должны работать над снижением цен для населения. Я дал поручения на совещании. В первую очередь, переговорили с крупными поставщиками из России и Казахстана», — сказал Марипов.

Чиновник добавил, что каждые выходные нужно проводить сельхозярмарки, кроме того, по некоторым продуктам, таким, как растительное масло, стоит перейти на импортозамещение.

Нацбанк же в это время сообщил, что цены, несмотря на обещания чиновников, продолжат расти: кыргызский продовольственный рынок связан с мировыми продовольственными рынками, а в мире продовольствие активно дорожает.

Также о том, что цены на сельхозпродукты могут расти и дальше, заявил на днях Улукбек Марипов. По его словам, это произойдет, если не стабилизировать цены на рынке ГСМ.