В Международном деловом совете (МДС) 5 марта сообщили, что председатель госкомиссии по проверке деятельности «Кумтора» депутат Акылбек Жапаров просит руководство компании «Кумтор Голд Компани» предоставить членам комиссии временный офис, оргтехнику и неограниченный доступ ко всем документам.

В МДС заявляют, что компания готова сотрудничать, но в отношении «Кумтор Голд Компани» сейчас параллельно ведут проверку сразу несколько госведомств, которые могут помешать её работе.

* Международный деловой совет — некоммерческая организация, созданная в 2000 году крупными европейскими инвесторами. Она объединяет около 150 ведущих компаний с иностранным и местным капиталом в Кыргызстане.

Организация содействует созданию привлекательного инвестиционного климата и экономического развития в Кыргызстане.

Членами и партнерами МДС являются крупнейшие налогоплательщики, представляющие практически все секторы экономики Кыргызстана, а также международные организации.

Что просит Акылбек Жапаров?

В МДС отметили, что Жапаров запросил у компании с 3 марта и до завершения работы комиссии «с 9 утра до 10 часов вечера обеспечить полный и беспрепятственный доступ всем членам комиссии ко всем требуемым финансово-экономическим, юридическим, техническим, экологическим, административным и прочим документам, а также предоставить временные офисы, оргтехнику для их работы».

В письме Жапарова к руководству «Кумтор Голд Компани» говорится, что сейчас членами комиссии являются более 20 человек, при этом отмечается, что список может быть расширен.

Что говорят в МДС?

В МДС сообщили, что из-за просьбы Жапарова возникают риски в сохранности документов, необходимых для дальнейшей жизнедеятельности компании. В организации подчеркивают, что «Кумтор» не против предоставлять информацию, но по запросу, указывающему на необходимую информацию.

В сообщении также указывается, что несмотря на мораторий на проверки, «Кумтор Голд Компани» параллельно проверят фискальные и правоохранительные органы. Они уже запросили «огромный объем документов, начиная с 1993 года».

«Такое обилие проверок в отношении одного хозяйствующего субъекта создает риски для дальнейшей бесперебойной работы и выполнения производственных задач, что в конечном счете может негативно отразиться не только на самой компании, ее сотрудниках, но и на стране в целом», — отметили в МДС.

По данным организации, за период с 23 февраля по 4 марта, после новости о создании госкомиссии по проверке деятельности «Кумтора», стоимость акций Кыргызстана в Centerra Gold Inc, снизилась более чем на $150 млн.

«Один из факторов — падение мировых цен на золото за указанный период. Но сообщения о создании госкомиссии, вероятно, также способствовали падению стоимости активов Кыргызстана. В 2012 году в результате аналогичных проверок стоимость акций упала практически в три раза» — сообщили в МДС.

В совете подчеркнули, что даже крупнейший налогоплательщик страны сейчас «не может чувствовать себя в безопасности от проверок нескольких госорганов».

В МДС также отметили, что Жогорку Кенеш не имеет полномочий создавать, потому что ему осталось работать около четырех месяцев. Кроме того, в МДС считают, что парламент должен выполнять «только чисто технические, важные для жизнедеятельности государства функции».

*Контекст: Шестой созыв парламента из-за октябрьских событий, которые привели к смене власти в стране и отмене итогов прошедших парламентских выборов, продлил свой срок работы, что «не допустить вакуума во власти».

Юристы и Венецианская комиссия пришли к заключению о том, что в такой переходный период функции парламента должны быть сокращены и он не должен принимать важные для страны законы. Однако на деле парламент работает как обычно, принимая решения даже о проведении референдума. Точные даты проведения новых парламентских выборов ещё не назначены, однако президент Садыр Жапаров заявил, что они пройдут осенью.

«Для проверки соблюдения законодательства существуют соответствующие контролирующие органы исполнительной власти. Жогорку Кенеш по закону осуществляет контроль над исполнительной властью. Если у парламента есть сомнения в соблюдении законодательства, он мог бы поручить правительству и его профильным органам провести проверки в установленном порядке, без дублирования одновременных проверок различными органами и комиссиями», — подчеркнули в организации.

В МДС отметили, что очень обеспокоены продолжающимися проверками бизнеса в условиях глубокого экономического кризиса в стране. Там удивлены действиям, противоречащим заявлениям и политике президента Садыра Жапарова по защите инвестиций, поддержке бизнеса и проведения экономических реформ.

«Складывается впечатление, что в сегодняшних условиях компаниям нужно бросить свою основную деятельность и только отвечать на запросы и проверки госорганов. В такой ситуации говорить о развитии не приходится», — подчеркнули в организации.

С таким же требованиями и аргументами выступил коллектив «Кумтор Голд Компани». Они также считают, что любые действия парламента влияют на цены акций компании, следовательно на доходы Кыргызстана.

Коллектив также считает, что различные проверки со стороны различных госведомств препятствует работе компании, к тому же они негодуют из-за того, что парламент, чей срок работы скоро закончится, создаёт госкомиссию. Коллектив обратился с таким открытым письмо к президенту Садыру Жапарову, спикеру парламента Таланту Мамытову и премьер-министру Улукбеку Марипову.

Госкомиссия по «Кумтору»

Нынешнюю госкомиссию по проверки деятельности компании, разрабатывающей золоторудное месторождение «Кумтор» создали 17 февраля этого года. В неё вошли депутаты Жогорку Кенеша и эксперты. Инициатором стала фракция «Республика–Ата Журт», а главой комиссии стал депутат Акылбек Жапаров.

По словам лидера этой фракции Жыргалбека Турускулова, несмотря на решения депутатской и государственной комиссий по «Кумтору», работавших в 2012 и 2013 годы, в обществе все еще много вопросов по разработке рудника.

Обе эти комиссии были созданы после свержения бывшего президента Курманбека Бакиева в 2010 году. Они решили, что заключенное при Бакиеве соглашение от 2009 года «не полностью отвечает интересам страны», и предложили пересмотреть его.

После длительных переговоров между золотодобывающей компанией Centerra Gold Inc. и правительством Кыргызстана в 2017 году было подписано стратегическое соглашение.

Депутатскую комиссию по проверке деятельности «Кумтора» в 2012 году возглавлял нынешний президент Садыр Жапаров.

Защита бизнеса

4 марта президент Садыр Жапаров подписал срочный указ «О дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства». Планируется, что указ улучшит инвестиционный климат в стране и защитит бизнес от неправомерных действий силовиков.

Этот указ принят из-за жалоб со стороны предпринимателей на неправомерные действия правоохранителей при проверках.

В указе в частности Жапаров потребовал от правоохранительных органов соблюдать мораторий на проведение проверок бизнеса. До этого о том, что проверок со стороны госведомств станет меньше говорил и премьер-министр Улукбек Марипов.

Он на встрече с бизнес-омбудсменом Робином Орд-Смитом пообещал, что правительство проведет серьезную инвентаризацию законов в сфере предпринимательства и усовершенствует законодательство.