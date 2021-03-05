Госкомитет национальной безопасности 5 марта сообщил, что Первомайский райсуд Бишкека отпустил бизнесмена Жалила Атамбаева под домашний арест. Его обвиняют в незаконном обогащении «в период пребывания на государственной службе».

По версии следствия, Атамбаев, будучи сотрудником органов внутренних дел, незаконно занимался предпринимательской деятельностью. Тогда он приобрел недвижимое имущество на общую сумму более 100 млн сомов, оформляя его на своих близких родственников. Сотрудники ГКНБ задержали Атамбаева 3 марта.

«4 марта 2021 года Атамбаев и его защитники обратились с ходатайством о готовности к сотрудничеству со следствием и возмещению в бюджет республики установленного ущерба в указанном размере», — сообщили в спецслужбе.

В ГКНБ отметили, что Атамбаев, сотрудничая со следствием, уже внёс 50,5 млн сомов в счёт погашения ущерба, а также обязался выплатить остальные 50 млн сомов до конца марта этого года.

«С учетом частичного возмещения ущерба и сотрудничества со следствием, Первомайским райсудом Бишкека в отношении Жалила Атамбаева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ведется следствие», — сообщили в ГКНБ.

Кто такой Жалил Атамбаев?

Жалил Атамбаев — крупный ошский бизнесмен. В 2019 году журналист-расследователь Ыдырыс Исаков опубликовал материал о теневом бизнесе предпринимателя, раскрыв схему компаний, зарегистрированных на родственников Атамбаева, и привел данные о сокрытии им налогов.

После этого Финансовая полиция возбудила уголовное дело по фактам, озвученным журналистом, по статье «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей».

Сам Атамбаев вскоре подал в суд на Исакова, оценив свой ущерб от действий журналиста в 50 млн сомов. Также он хотел получить по 5 млн сомов от двух своих бизнес-партнеров, которые выступили респондентами в расследовании.

В поддержку Исакова выступили журналисты и представители гражданского сообщества Кыргызстана, которые направили обращение на имя президента Сооронбая Жээнбекова с призывом обратить внимание на ситуацию. Кроме того, в поддержку журналиста выступили и некоторые депутаты Жогорку Кенеша.

После общественного резонанса адвокат бизнесмена Шумкар Абдыжапаров отозвал иск к журналисту. Через некоторое время стало известно, что финпол обнаружил на предприятиях, связанных с Жалилом Атамбаевым и его родственниками, схемы уклонения от уплаты налогов, ущерб от которых оценили в 40 млн сомов.

К делу по статье «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей» добавилось дело по статье «Злоупотребление должностным положением».

Кроме этого, известно, что Жалил Атамбаев косвенно фигурировал в деле о незаконном получении квартир после межэтнического конфликта в оше в 2010 году. Его дом был сожжен во время конфликта, но, по информации радио «Азаттык», чтобы получить большую компенсацию, бизнесмен задним числом переоформил участок дома на четверых близких человек, каждый из которых получил по квартире.

Верховный суд в 2018 году признал, что четыре квартиры были получены незаконно, поэтому их надо вернуть на баланс мэрии Оша. Возврат квартир в муниципальную собственность начался только осенью 2019 года.