Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли два пациента, у которых подтвердили коронавирус. Смерти зафиксировали в Бишкеке.

По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1 470 человек с COVID-19.

Штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане коронавирус подтвердился у 41 человека. В Ошской и Таласской областях новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 17;

Ош — 1;

Чуйская область — 9;

Нарынская область — 2;

Иссык-Кульская область — 7;

Джалал-Абадская область — 3;

Баткенская область — 2.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 86 451 случая заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 49 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 83 424 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 5 марта в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 359 пациентов. Кроме этого еще 259 человек лечатся амбулаторно.

В крайне тяжелом состоянии находятся 17 пациентов, еще 93 человека в тяжелом состоянии.

Среди медработников за прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заражения COVID-19. За прошедшие сутки из домашней самоизоляции выписаны четыре медработника.

Всего COVID-19 подтвердился у 4 206 медиков, из которых всего выздоровели 4 194 медработника.