Президент Садыр Жапаров 4 марта подписал срочный указ «О дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства». Планируется, что указ улучшит инвестиционный климат в стране.

В этом указе Жапаров потребовал от правоохранительных органов соблюдать мораторий на проведение проверок бизнеса. Также, указ позволит привлекать к ответственности, вплоть до увольнения и уголовного преследования, правоохранителей, которые незаконно мешают работе бизнеса.

Указ принят из-за жалоб со стороны бизнесменов на неправомерные действия правоохранителей при проверках.

Что говорится в указе президента?

Так, согласно указу, все уполномоченные госорганы, имеющие право на проверки предпринимателей, «должны неукоснительно соблюдать все ограничения».

Правоохранительным органам рекомендовано приостановить возбуждение и расследования уголовных дел по экономическим преступлениям, которые можно решить в судах по гражданским и экономическим делам.

В указе также даны рекомендации Генпрокуратуре, МВД, ГКНБ и Таможенной службе:

приостановить проверки банковских счетов граждан и хозяйствующих субъектов Кыргызстана;

активизировать работу служб внутренних расследований во всех проверяющих госорганах. Службы должны пресекать деятельность своих сотрудников, которые замешаны в коррупции, должностных преступлениях, проводят незаконные проверки и занимаются покровительством предпринимателей. Наказанием может стать увольнение и привлечение к уголовной ответственности.

Кроме этого, правительству и Генпрокуратуре рекомендовано рассмотреть изменения и поправки в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство по защите прав предпринимателей и инвесторов от незаконных и необоснованных действий со стороны правоохранительных органов и исключить:

привлечение к уголовной ответственности учредителей, руководителей и сотрудников субъектов предпринимательства по статье «Коррупция»;

уголовное досудебное производство и привлечение к уголовной ответственности по экономическим спорам, возникающим между предпринимателями;

уголовное досудебное производство и привлечение к уголовной ответственности должностных лиц субъектов предпринимательства без подтверждения суммы ущерба государству актами и экспертными заключениями;

привлечение учредителей, участников, руководителей и иных должностных лиц к уголовной ответственности за совершение экономических видов преступлений.

Генпрокуратура должна будет исполнять этот указ и ежемесячно представлять информацию об этом в секретариат Совбеза.

Бесполезный указ

Юрист Нурбек Токтакунов считает, что указ Садыра Жапарова просто станет еще одним основанием для освобождения от уголовной ответственности и наказания предпринимателей, действительно вовлеченных в коррупцию.

По мнению, Токтакунова, указ просто предписывает силовикам и правоохранителям соблюдать уже имеющиеся законы.

«Как бы само собой разумеется, что все они законов не соблюдают, но вот в этих случаях извольте соблюдать. Например, по закону запрещено уголовное преследование предпринимателей по вопросам гражданских и коммерческих споров. А он в указе рекомендует силовикам не кошмарить в уголовном порядке за гражданские споры. Причем черным по белому предлагает их приостановить, хотя такие дела должны быть просто прекращены», — считает Токтакунов.

Давление на бизнес

Давление на бизнес резко усилилось после смены власти в стране. Сразу после октябрьских событий группы неизвестных атаковали по всей стране промышленные предприятия и пансионаты отдыха, было сожжено и разгромлено имущество горнодобывающих компаний на месторождениях Джеруй, Метал-Кен и Терек-Сай

А за последние несколько месяцев правоохранители начали досудебное производство в отношении магазина спортивной одежды и оборудования Gergert Sport и сети магазинов «Спекулянт». Представители «Спекулянта» назвали это дело «рейдерским захватом».

Кроме этого, в феврале этого года был задержан бывший гендиректор ООО «Скай Мобайл» (оператор Beeline) Евгений Кражан по подозрению в коррупции. Обвинение связано «с делом радиочастот». Также задержали соучредителя сети ресторанов «Чайкана Нават» Сергея Острецова, которого подозревают в незаконной банковской деятельности и уклонении от уплаты налогов.

1 марта стало известно, что «Билайн» по делу о неуплате налогов, начатым ещё в ноябре 2019 года, выплатил 112 млн сомов в качестве ущерба государству.

Бизнесмены просили власти защитить их бизнес. А институт бизнес-омбудсмена отмечал, что обеспокоен практикой заключения под стражу предпринимателей по преступлениям экономического и неэкономического характера.

«Подобная активно используемая практика и игнорирование альтернативных мер пресечения в виде залога, подписке о невыезде, домашнего ареста отправляют серьезные негативные сигналы местному бизнесу, международному и инвестиционному сообществу и, по мнению бизнес-омбудсмена, не отражают принятую мировую практику. Подобные действия наносят серьезный урон восприятию делового имиджа и инвестиционной привлекательности», — подчеркнули в организации 3 февраля.

На это власти также заявили, что обеспокоены давлением на бизнес и пообещали, что будут защищать предпринимателей от незаконных проверок и действий силовиков.

26 февраля премьер-министр Улукбек Марипов на встрече с бизнес-омбудсменом Робином Орд-Смитом пообещал, что правительство сократит проверки со стороны госорганов. Он говорил, что правительство проведет серьезную инвентаризацию законов в сфере предпринимательства и усовершенствует законодательство.

А 4 марта бизнес-омбудсмен выступил с заявления о том, что обеспокоен случаями давлением правоохранительных органов на бизнес и предпринимателей.

Он сообщил, что даёт консультации предпринимателям и объясняет им их право на подачу жалобы в случае нарушения прав, свобод или законных интересов.