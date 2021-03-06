УВД Октябрьского района сообщило о задержании двух сотрудников охранного агентства «Патруль» по подозрению в совершении «группового хулиганства».

Подозреваемых заключили под стражу на два месяца в СИЗО Бишкека. Установлена их причастность к двум аналогичным преступлениям.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что оперативники Октябрьского РУВД вымогают $2 тысячи за прекращение уголовного дела на сотрудников охранного агентства из-за драки с посетителями кафе.

УВД Октябрьского района опровергло эти обвинения и заявило, что подозреваемые во избежании уголовной ответственности, «дискредитируют сотрудников милиции, распространяя заинтересованную информацию через веб-сайты новостных и информационных изданий».

Милиция пояснила, что в начале января возле кафе «Бахчай» между охранниками и посетителями произошла драка из-за того, что гости не заплатили за счет.

В ходе драки охранники сломали ребро одному из посетителей и скрылись с места преступления. После чего, пострадавший обратился с заявлением в УВД Октябрьского района.

Было начало досудебное производство и розыск нападавших сотрудников, а данное дело зарегистрировали в ЕРПП по статье «хулиганство».

Когда милиция установила личности и вызвала на допрос подозреваемых, те проигнорировали и начали избегать звонков. Тогда, милиционеры решили допросить других сотрудников агентства.

«Работники охранного агентства неоднократно поднимали вопрос о решении сложившейся ситуации в их пользу, где для достижения цели и самое главное, получения информации о местонахождении подозреваемых, сотрудникам криминальной милиции пришлось поддержать разговор о якобы денежном вознаграждении», — заявили в РУВД.