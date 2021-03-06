По подозрению в присвоении и растрате вверенного имущества ГКНБ задержал депутата Каракольского горкенеша и регионального начальника департамента дорожного хозяйства при Минтрансе.

По данным госоргана, местный депутат был учредителем ОсОО «Дорстройсервис» с 2015 по 2020 год. Политик злоупотребил должностным положением, заключив контракты вместе с главой дорожного департамента на выполнение его предприятием завышенных объемов ремонтных работ дорожной сети Каракола.

Сейчас госкомитет расследует сумму нанесенного ущерба государству и причастность к делу других должностных лиц. Депутата и чиновника водворили во временный изолятор в Караколе.