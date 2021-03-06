Представительство ООН в Кыргызстане в своем выступлении к Международному женскому дню призвало правительство «укрепить и поддержать женщин и девочек во всех сферах жизни в Кыргызстане, которые разрушают барьеры и борются за создание лучшего мира для всех».

По данным ООН, женщины в Кыргызстане по-прежнему недостаточно представлены в общественной жизни и принятии решений.

«В дополнение к сохраняющимся социальным и системным препятствиям пандемия COVID-19 создала новые препятствия для участия и лидерства женщин. Женщины сталкиваются с ростом насилия в семье, неоплачиваемыми обязанностями по уходу, безработицей и бедностью, причем женщины страдают больше, чем другие.

Хотя женщины составляют большинство работающих на передовой линии против пандемии, наблюдается непропорциональная и недостаточная представленность женщин в процессах разработки национальной политики, связанных с COVID-19», — отметили в ООН.

В представительстве подчеркнули важность Международного женского дня, как напоминание о том, что государство должно активизировать свои усилия по защите прав и лидерства женщин путем создания благоприятных политических, правовых, институциональных и других условий.

«Важным элементом защиты прав человека и расширения прав и возможностей женщин является обеспечение реализации основных свобод, включая право на мирные собрания и свободу выражения мнений», — добавили в организации.

Также ООН напомнила о том, что мировые лидеры объединяются под призывом «Форум равенства поколений» Генсека ООН Антониу Гутерриша и призвала правительство Кыргызстана и всех политических и общественных лидеров «подтвердить свою приверженность призыву посредством демонстративных действий по повышению роли и участия женщин во всех формах принятия решений в обществе и экономике».

«Гендерное равенство является важной основой устойчивого развития любой страны. Следовательно, национальное развитие Кыргызстана напрямую связано с тем, насколько кыргызстанские женщины могут участвовать и занимать руководящие должности в обществе и экономике страны», — заявили в организации.

В ООН также отметили, что они приветствуют усилия гражданского общества, академических кругов, СМИ, частного сектора и других заинтересованных сторон по продвижению равенства, предотвращению насилия в отношении женщин и содействию участию женщин в общественной жизни.

«Мы призываем объединиться и осуществить настоящие изменения в жизни женщин и девочек, работая рука об руку вместе с ними посредством их равного участия и голоса», — резюмировали в ООН.

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