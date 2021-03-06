Финпол оценил ущерб государству, нанесенный магазином Gergert Sport, в 21 млн сомов. Об этом 5 марта сообщил начальник следственного управления Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) Куанычбек Рисбаев.

По его словам, товары на имя Gergert Sport приобретались в странах Европы, в частности в Испании, Германии и Франции. Однако по пути следования таможенные декларации переделывались, менялось название товара и его стоимость. В Кыргызстан товары заезжали уже по таможенным декларациям на имя Айдай Таласбековой, указанные как «прочая обувь закрывающая лодыжку».

Рисбаев пояснил, что сокрытие стоимости товара приводит к сокрытию таможенных платежей. Кроме этого, он заявил, что Таласбекова за период с 2015 по 2019 год не заплатила ни копейки в налоговую.

В финполе также сообщили, что имеется заявление от Гергерта Виталия Федоровича о том, что они признают, нарушения при поставках. По словам Гергерта, ошибки были допущены брокерами. В заявлении также указано, что они обязуются возместить ущерб.

При этом в финполе заверили, что магазины будут открыты, но только при одном условии — если каждый товар будет реализовываться и фиксироваться через контрольно-кассовую машину.

«В ходе следствия будет назначена налоговая проверка. Никаких незаконных действий со стороны финансовой полиции не производится. Мы не ведем никаких досудебных действий по отношению к добропорядочным предпринимателям. Мы готовы защитить честный бизнес»,— заверил Рисбаев.

4 марта стало известно, что магазин спортивной одежды и оборудования Gergert Sport опечатан, так как финпол проводит проверку и начато досудебное производство.

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