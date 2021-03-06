Инициативная группа «Движение “8/365”» обжаловала решение Первомайского райсуда об ограничении мирных собраний. Об этом сообщила в своем фейсбуке адвокатесса Евгения Крапивина.

Движение 8/365 обжаловали Решение Первомайского райсуда об ограничении мирных собраний Алтын Капалова Надира Масюмова Мохира Дильбаровна и многие другие Опубликовано Евгенией Крапивиной Четверг, 4 марта 2021 г.

Ранее Первомайский райсуд удовлетворил заявление акимиата этого района о том, чтобы запретить все мероприятия, марши, митинги и акции в центре Бишкека с 22 февраля по 22 апреля.

*Именно в Первомайском районе Бишкека уже несколько месяцев каждое воскресенье проходят мирные марши за законность и против коррупции.

Примечательно, что со времени начала действия запрета в центре Бишкека прошли несколько митингов и даже празднование Дня ак-калпака — все эти мероприятия милиция не разгоняла, хотя они фактически нарушали постановление райсуда.

На страничке «8/365» в инстаграме сообщается, что мирный марш будет — он пройдет 8 марта в 13:00 по маршруту: Белый Дом – Памятник Борцам Революции.

Согласно Конституции, никто не может запрещать или ограничивать мирную акцию, а перенос того же марша в парк на окраине или, например, сквер за Дворцом спорта (куда часто переносят другие мирные акции) — это ограничение. Опираясь на конституционное право на мирные собрания, кыргызстанцы могут выйти с маршем в любой точке Бишкека и других городов. Также они могут уведомить о собрании местные власти — чтобы те могли обеспечить участникам акции безопасность.

Согласно закону «О мирных собраниях», госорганы и органы местного самоуправления — например мэрия — обязаны уважать право граждан на мирные собрания и не дискриминировать участников из-за их пола, расы или политических убеждений. Организаторы могут уведомить власти и милицию о планируемом мероприятии — тогда милиция не должна допустить провокаций на митинге и обеспечивать безопасность.

Мирные марши за права женщин в Бишкеке проходили с 2015 года. В 2020 году после того, как 2 марта милиция вынуждена была разогнать митинг сторонников Садыра Жапарова [который еще находился в колонии], мэрия Бишкека обратилась в суд, чтобы запретить в городе все митинги, марши и акции, кроме государственных, до 1 июня. Прокуратура признала запрет неконституционным и ограничивающим права на мирные собрания, и марш должен был состояться — но на него произошло нападение.

Нападение и разгон участниц марша-2020

8 марта 2020 года в Бишкеке мужчины в масках напали на ежегодный марш за права женщин. Они атаковали участниц и участников, разорвали транспаранты и плакаты.

Кроме этого, на марше были сотрудники милиции, которые задержали участников марша, а не нападавших. Тогда милиционеры обосновали задержание активисток тем, что «предотвращали негативные последствия», так как участницы были «агрессивными» и «дестабилизировали обстановку».

Всего в ходе разгона милиция задержала около 70 человек. После двух часов пребывания в Свердловском РОВД, большую часть пострадавших от нападения выпустили без предъявления обвинений.

В милиции также сообщили, что были задержаны и оштрафованы пять провокаторов, однако нападавших было около 30 человек.

После разгона мирного марша международные организации ООН и ОБСЕ призвали власти страны защищать права женщин и создать площадку для диалога. А правозащитная организация Amnesty International потребовала расследовать действия сотрудников милиции 8 марта, обвинив их в том, что они не защитили участников мирного митинга от нападавших провокаторов.

В ноябре 2020 года Верховный суд отменил акты Бишкекского и Свердловского районных судов, по которым задержание участниц марша было признано законным. При этом, суд не признал действия милиционеров законными или незаконными.

Позже 27 января 2021 года, Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана вынес постановление о том, что из десяти участниц марша, на которых напали неизвестные мужчины в масках, потерпевшими признали только двоих.

15 февраля 2021 года стало известно, что одну из демонстранток на марше 8 марта 2020 года освободили от штрафа — Бишкекский городской суд отменил постановление Свердловского райсуда о наложении взыскания в 3 тысячи сомов. Остальные шесть демонстранток так и не смогли обжаловать штраф за «неповиновение» сотрудникам милиции.