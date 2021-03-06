Международная правозащитная организация Human Rights Watch сделала заявление о проекте новой Конституции Кыргызстана, которую вынесли на общественное обсуждение 9 февраля 2021 года после того, как проект отредактировало Конституционное совещание.

По мнению правозащитников, проект «подрывает нормы о правах человека и ослабляет баланс сдержек и противовесов, необходимый для предотвращения злоупотребления властью».

«Нынешний проект Конституции не отражает высокой планки стандартов прав человека, о стремлении к которой заявляют власти Кыргызстана. Кыргызстану следует уделить подготовке такого основного закона столько времени, сколько необходимо для, того, чтобы он обеспечивал гарантии прав каждого, как это предусмотрено международными стандартами», — отметила Сыйнат Султаналиева, исследовательница Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.

По мнению экспертов, в пока в этой версии основного закона страны таких гарантий очень мало. Но есть ряд нарушений международных прав человека, и действующего законодательства республики, и предпосылок к злоупотреблению полномочиями чиновников и руководства страны.

Нет сдержек и противовесов для президента

Эксперты отмечают: содержащиеся в проекте положения о роли исполнительной и законодательной власти «размывают существующую систему сдержек и противовесов». Так, статья 70 проекта Конституции наделяет президента полномочиями парламента по отзыву и предложению законопроектов.

«Предполагается также передать от парламента президенту полномочия по назначению членов правительства, назначению и увольнению судей, генерального прокурора, председателя Центробанка и главы Счетной палаты. Президент также получает право назначать и увольнять половину состава Центральной избирательной комиссии, тем самым подрывая независимость данного органа от исполнительной власти», — считают правозащитники.

Отсутствие оппозиции

Кроме того, у президента по новой Конституции есть возможности косвенно влиять на парламент и принятие им решений.

«Статьи 76 – 79 позволяют президенту косвенно прекращать действие депутатских мандатов, хотя для уточнения процедуры потребуется принятие отдельного закона. Заручившись поддержкой большинства, президент сможет лишать депутата иммунитета от уголовного преследования, что создает предпосылки для политического давления на тех законодателей, которые критикуют правящую партию или президента», — опасаются эксперты.

Почва для злоупотребления полномочиями

Вызывает вопросы и появление в проекте Народного Курултая как нового центра власти с большими полномочиями, но с непонятным способом формирования и механизмом работы. Кроме того, полномочия Народного Курултая во многом дублируют полномочия парламента.

«Вопрос устройства политической системы той или иной страны — это политический выбор ее граждан. Важно при этом, чтобы процесс принятия решений соответствующими институтами был транспарентным и легитимным, а создание новых центров власти, таких как Народный Курултай, не создавало предпосылок для злоупотребления полномочиями», — отмечают в Human Rights Watch.

Нарушения прав человека

Кроме того, в проекте нашли прямое нарушение международных стандартов прав человека и эти положения по мнению правозащитников должны пересмотреть.

Так, статья 10 предполагает запрет деятельности, публичных мероприятий и распространения информации, которые «противоречат моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа республики», с заявленной «целью защиты подрастающего поколения».

«Однако данное положение несовместимо с основополагающими свободами выражения мнений, собраний и ассоциации. Термин «общественное сознание народа» вызывает обеспокоенность как сформулированный широко и неконкретно, что создает предпосылки для произвольного правоприменения», — беспокоятся правозащитники.

Также проект «не обеспечивает гарантий свободы мирных собраний в том виде, как это предусмотрено международными нормами о правах человека, и содержит требование о предварительном получении согласия властей на проведение мирных собраний».

«Из проекта также исчезла статья 38 действующей Конституции, которая гарантировала свободу определять и указывать свою этническую принадлежность, что создает опасный потенциал для этнического профилирования и дискриминации в отношении этнических меньшинств», — считают в HRW.

Наконец, проект «налагает избыточные и обременительные обязанности по предоставлению финансовой отчетности на неправительственные организации, профсоюзы и политические партии», что «несовместимо со свободой ассоциации и выражения мнений».

Нарушения действующей Конституции страны

Кроме того, Human Rights Watch отмечает: характер и выбор момента конституционной реформы «ставят серьезные вопросы о приверженности руководства Кыргызстана защите прав человека и верховенству закона».

«В рамках действующей Конституции рабочая группа по ее изменению может быть создана только парламентом. Однако, вопреки этой норме, в ноябре 2020 года и.о. президента Талант Мамытов подписал указ о создании Конституционного совещания в составе 89 человек, которые должны были подготовить проект. Общественного обсуждения кандидатур не проводилось, вся работа велась непублично», — напоминают правозащитники.

Нарушен регламент принятия поправок в Конституцию, нет и полноценного общественного обсуждения проекта населением на всех уровнях — от отдаленных сел до столицы.

«Проект Конституции должен был быть обнародован за месяц до внесения его в парламент 9 февраля, однако он был внесен сразу без предварительного опубликования. Теперь проект открыт до 9 марта для замечаний и предложений по телефону, почте и электронной почте, однако это ни в коей мере не является полноценным общественным обсуждением, которое предполагает учет мнений широкого круга заинтересованных сторон из городской и сельской местности», — говорится в заявлении.

Кроме того, Human Rights Watch отмечает, что «неизвестно о каких-либо планах обнародования итогов периода приема замечаний и предложений или о возможности изменения парламентом проекта в рамках необходимых трех чтений». Но после принятия проекта в третьем чтении он должен быть принят двумя третями голосов (80 депутатов) и вынесен на всенародное голосование.

Что предлагают в Human Rights Watch

Правозащитники считают — конституционная реформа имеет место быть, это внутреннее дело страны. Но она должна оставаться в рамках и законодательства Кыргызстана, и международных норм права.

«Анонсированные президентом Садыром Жапаровым сроки предполагают ограниченные обсуждение проекта и парламентские дебаты до вынесения его на общенациональный референдум 11 апреля. Действующий временный состав парламента должен отложить его рассмотрение до избрания нового, с тем чтобы процесс конституционной реформы был максимально совещательным и обеспечивал учет мнений всех сторон», — подчеркивают в организации.

При этом власти страны «должны обеспечить полный учет мнений граждан и экспертов в рамках совещательного процесса».

«С критикой и вопросами к проекту Конституции выступил целый ряд правозащитных групп и других акторов, включая Правовую клинику «Адилет», Сообщество юристов Кыргызстана, «Институт Медиа Полиси», и «Бир Дуйно». Все они рекомендовали отложить всенародное голосование по новой Конституции, чтобы дать достаточно времени для внесения изменений в проект, с тем чтобы обеспечить соответствие проекта стандартам прав человека», — напоминают правозащитники.

Правительство же должно направить проект на оценку Венецианской комиссии Совета Европы для объективной оценки его на предмет соблюдения не только национальных, но и международных норм права. При этом «международные партнеры Кыргызстана, в частности Евросоюз и отдельные его члены, США и Великобритания, должны публично призвать правительство представить проект Конституции на экспертную оценку Венецианской комиссии».

*В ноябрьском срочном консультативном мнении Венецианской комиссии [куда обращалась за консультацией Конституционная палата Верховного суда республики] отмечается, что нынешний временный парламент состав парламента не обладает легитимностью, чтобы инициировать масштабную конституционную реформу. Роль нынешнего состава парламента должна ограничиваться текущими вопросами государственного управления до тех пор, пока граждане не выразят свою волю на свободных и справедливых выборах, которые пока не назначены. В одном из интервью президент Садыр Жапаров сообщил, что парламентские выборы пройдут осенью.

«Президент Жапаров обещал уважать и защищать права человека. Новая Конституция закладывает фундамент для этого, поэтому важно, чтобы и сам документ, и процедура его принятия безукоризненно соответствовали самым высоким стандартам прав человека и законности. Это и в интересах самого правительства», — заключила Султаналиева.

Конституционная реформа в Кыргызстане

Референдум по изменению Конституции стал последствием политического кризиса, начавшегося в Кыргызстане в октябре 2020 года после парламентских выборов.

5 октября в стране начались массовые волнения, в последствие чего был разгромлен Белый дом. Тогда же на фоне беспорядков к власти пришел Садыр Жапаров, которого освободили из колонии его сторонники.

Он сделал заявление о том, что в Кыргызстане необходимо изменить Конституцию и ввести президентскую форму правления. При поддержке сторонников Жапаров за короткое время стал премьер-министром и и. о. президента.

Занимая эти должности, он провел кадровую перестановку, назначив на ключевые должности своих соратников. Вместе с депутатами шестого созыва он так же провел перенос повторных парламентских выборов на неопределенный срок и инициировал конституционную реформу.

Первую версию новой Конституции опубликовали 17 ноября 2020 года, ее почти сразу же окрестили «Ханституцией», потому что в руках президента могла быть сконцентрирована почти неограниченная власть.

После и.о. президента Талант Мамытов образовал Конституционное совещание, куда вошли более ста человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов.

Легитимность совещания ряд юристов поставил под сомнение, однако оно работало и редактировало проект основного закона страны.

Параллельно с работой Конституционного совещания прошли президентские выборы и референдум по конституционной реформе. На президентских выборах 10 января 2021 года Жапаров получил большинство голосов избирателей из числа пришедших на выборы. Также большинство тех, кто принял участие в референдуме, проголосовало за президентскую форму правления, которую предлагал Жапаров.

Новый проект Конституции, переработанный и отредактированный Конституционным совещанием, был опубликован на сайте парламента 9 февраля. После недовольства гражданского общества его вынесли на общественное обсуждение до рассмотрения парламентом — ряд депутатов хотел рассмотреть и принять его тайно.

Однако и эта версия содержала ряд неточностей,правовых коллизий и нарушений прав человека. Юристы правозащитной клиники «Адилет» проанализировали проект и сочли его слишком сырым и недоработанным для того, чтобы его рассматривал парламент.

Как и Сообщество юристов Кыргызстана, и еще ряд экспертов, они просили более тщательной переработки и вычитки текста, просили привести его в соответствие с мировыми нормами права и международными соглашениями.

Однако 2 марта комитет по конституционному законодательству одобрил проект новой Конституции, хотя изначально этого заседания даже не было в повестке дня. При этом срок общественного обсуждения официально истекал 9 марта и по действующей Конституции до рассмотрения профильным комитетом законопроект должен был пройти ряд процедур.

Юристы и эксперты предупредили депутатов, что если они не будут соблюдать закон при принятии новой версии Конституции, это в будущем может поставить под сомнение «законность работы госорганов» и привести к «угрозе повторения конфликтов». Но уже 3 марта парламент принял законопроект о назначении референдума в первом чтении.