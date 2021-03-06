Пресс-служба правительства 5 марта сообщила, что полпред правительства в Таласской области Айбек Бузурманкулов освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

По данным пресс-службы, Бузурманкулов покинул пост в связи с переходом на другую работу.

Кто такой Бузурманкулов?

Бузурманкулов был гражданским активистом, который не раз поднимал вопросы разработки месторождения Джеруй. Полпредом Таласской области он стал в октябре 2020 года, во время массовых кадровых перестановок в стране.

Бывший полпред участвовал в акции протеста против выставки «Феминале» 3 декабря 2019 года вместе с Мелисом Аспековым, Тороханом Жунусбековым и другими активистами, называющими себя патриотами.

Кроме этого, Бузурманкулов является лидером движения «Жаны Муун». Также в начале 2020 года он выступал на народном курултае за создание совещательного органа, как курултай и настаивал на необходимости конституционной реформы