Аудиторы ОсОО «Аудит Максат» Дениз Бекишов и Кенжебек Эсенов 6 марта на пресс-конференции в информагентстве «Акипресс» заявили, что во время аудиторской проверки они выявили ряд нарушений со стороны Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) с 2017 по декабрь 2020 года.

Они сообщили, что о проверке их попросил финпол по обращению «Аалымдар Кенеши».

По словам Бекишова, руководство ДУМК допустило грубые нарушения по использованию денег, которые внесли паломники на хадж в период с 2017 по 2020 годы, а бухгалтерский учет в ДУМК не соответствует международному стандарту — он «ведется простым мемориальным ордером».

Также аудиторы сообщили, что в ДУМК нет учетной политики и отчетности о движении финансовых средств в управлении.

«Также отсутствуют положения, нормативно-правовые документы и акты по расходованию денег, а именно расходов на материальную помощь или иные выплаты. Ни в одном документы не указаны нормативы выплаты, перечень документов, подпадающих под выплату материальной помощи», — пояснили аудиторы.

Бекишов добавил, что результаты аудиторской проверки в данный момент «заморожены» — в их отношении поступило заявление, так как ранее они были сотрудниками ДУМКа, и это расценивается как конфликт интересов.

Финансовые махинации в муфтияте

Главного бухгалтера ДУМК Женишбая Бакиева задержали сотрудники ГКНБ 9 февраля по статье «Дача взятки в особо крупном размере», а 12 февраля суд решил оставить его под стражей на два месяца.

По версии следствия, руководство муфтията использовало деньги, которые внесли граждане для паломничества, чтобы выдавать их под проценты. В Госкомитете добавили, что займы могли составить более 100 млн сомов.

«После выявления финансовых операций, руководство ДУМК стало предлагать сотрудникам ГКНБ взятку в сумме $100 тысяч за сокрытие выявленных фактов и прекращение дальнейшего расследования», — добавили в ГКНБ.

Кроме бухгалтера сотрудники ГКНБ задержали и экс-муфтия Кыргызстана Максатбека Токтомушева. Он покинул свой пост на фоне скандала с использованием денег паломников. Суд в ночь на 12 февраля отправил Токтомушева под домашний арест.

Задержание экс-муфтия прокомментировал президент Садыр Жапаров. По его словам, Совет улемов требовал досрочных выборов муфтия и подозревал муфтият в растрате средств на хадж.

Токтомушев же рассказал Жапарову о попытке сместить его с должности муфтия и вмешательстве в дела религии со стороны правительства. По словам Жапарова, он предложил провести в муфтияте бухгалтерскую проверку.

«Я направил бухгалтера, вместе с ревизионной комиссией начались проверки. Действительно, выявилась недостача. Из 16 млн долларов 7,7 млн долларов они конвертировали в сомы и вложили в банки для получения прибыли. И так как доллар растет, вместо получения прибыли они потерпели убытки. Убытки составили около 700 тыс. долларов», — сказал Жапаров.

Затем 14 февраля Токтомушев опубликовал видеообращение с призывом «поддержать политику президента Садыра Жапарова» и просьбой не распространять информацию о том, что после ухода с поста муфтия и домашнего ареста он «сбежал за границу».

А 23 февраля Токтомушев опубликовал видеообращение, в котором он рассказал, что сотрудники ГКНБ сами вынуждали представителей муфтията дать им взятку.

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