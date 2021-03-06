Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умер один пациент с COVID-19. Случай смерти зафиксирован в Иссык-Кульской области.

По данным минздрава, за все время пандемии в Кыргызстане умерли 1 471 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также штаб сообщил, что за сутки коронавирус подтвердился у 55 человек. В Таласской области новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 21;

Чуйская область — 14;

Иссык-Кульская область — 11;

Ошская область — 3;

Ош — 2;

Нарынская область — 2;

Джалал-Абадская область — 1;

Баткенская область — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 86 506 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 60 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 83 484 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 6 марта в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 344 пациента, из них 17 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 267 пациентов лечатся амбулаторно.