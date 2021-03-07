11 лет назад, прямо после апрельской революции, Диана приехала в Кыргызстан, чтобы научиться делать подкасты. Ее не испугали сообщения по таджикскому ТВ о том, что здесь идет настоящая война, а людей якобы убивают прямо на улицах.

Ради искусства она сжевала килограмм жвачки и вскормила в аквариуме полтысячи мух. Почему регионы круче столицы, как проучить пристающих на улице и когда приходится скрывать свои корни – рассказывает журналистка и художница из Таджикистана Диана Рахманова.

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