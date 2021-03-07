11 лет назад, прямо после апрельской революции, Диана приехала в Кыргызстан, чтобы научиться делать подкасты. Ее не испугали сообщения по таджикскому ТВ о том, что здесь идет настоящая война, а людей якобы убивают прямо на улицах.
Ради искусства она сжевала килограмм жвачки и вскормила в аквариуме полтысячи мух. Почему регионы круче столицы, как проучить пристающих на улице и когда приходится скрывать свои корни – рассказывает журналистка и художница из Таджикистана Диана Рахманова.
Включайте наш третий выпуск, чтобы послушать про Кыргызстан, каким его переживает Диана:
Подкаст «Меня не отпускает» рассказывает об иностранцах, которые однажды приехали в Кыргызстан и остались тут надолго – работать и строить свою жизнь. Вы можете слушать нас прямо на сайте «Клоопа», но гораздо удобнее делать это на подкаст-платформах (это умная ссылка) или на Яндекс.Музыке.
Если вам понравился выпуск, подпишитесь на нас на вашей любимой платформе, поставьте нам оценку в iTunes и обязательно расскажите о подкасте своим друзьям и знакомым – так вы поможете большему количеству людей услышать наши истории.
А если вы еще не особо знаете, что такое подкасты и зачем они нужны именно вам, почитайте наше небольшое объяснение.
P.S. Если вы хотите предложить нам иностранного гостя, который переехал в Кыргызстан и остался тут надолго, напишите пожалуйста на aziza@kloop.kg.
Послушайте и наши предудыщие выпуски:
«Зачем аташке полдюжины калпаков?» Первый выпуск подкаста «Меня не отпускает»
«Как я спас барана». Самый научный выпуск подкаста «Меня не отпускает»
Над подкастом работают:
Авторы: Азиза Раимбердиева и Дмитрий Мотинов
Лого: Дарья Удалова
Музыка: «Мезгил Жанырыгы» – Vadzer / Нурак Абдырахманов
«Меня не отпускает» выходит при поддержке фонда «Сорос – Кыргызстан». Мнения, выраженные в нем, могут не совпадать с позицией фонда.