Республиканский штаб сообщил, что за сутки коронавирус подтвердился у 44 человек. В Таласской, Джалал-Абадской и Баткенской областях новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 21;

Иссык-Кульская область — 12;

Чуйская область — 5;

Нарынская область — 4;

Ош — 2.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 86 550 случаев заражения коронавирусом.

Минздрав не зарегистрировал за прошедшие сутки в Кыргызстане новых случаев смерти пациентов с COVID-19. По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане умерли 1 471 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 46 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 83 530 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 7 марта в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 346 пациентов, из них 14 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 261 пациентов лечатся амбулаторно.