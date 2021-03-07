В Бишкеке 7 марта прошел воскресный марш за законность. Это первый марш после решения Первомайского суда, запретившего проведение мирных мероприятий в своем районе — что является незаконным.

Согласно Конституции, никто не может запрещать или ограничивать мирную акцию, а перенос того же марша в парк на окраине или, например, сквер за Дворцом спорта (куда часто переносят другие мирные акции) — это ограничение. Опираясь на конституционное право на мирные собрания, кыргызстанцы могут выйти с маршем в любой точке Бишкека и других городов.

Около 50 человек прошли путь от железнодорожного вокзала до площади Ала-Тоо по бульвару Эркиндик. Несколько участников акции держали плакаты «В Кыргызстане суд умеет только отпускать воров», «Права человека», «Вы делаете все, чтобы нам было страшно говорить, но молчать нам еще страшнее…».

Также на марше была независимая юристка Таттыбубу Эргешбаева, которая раскритиковала новый проект Конституции и «неприкасаемость президента».

«Есть такая законодательная мера — импичмент. Но как может Генпрокурор или председатель Конституционного суда принять решение об импичменте, если они оба назначаются президентом. А парламент полностью под контролем президента», — недоумевает юристка.

По традиции в конце пути собравшиеся спели гимн Кыргызстана и разошлись.

Бишкекчане начали выходить на воскресные марши после событий 5-6 октября, когда нынешний президент Садыр Жапаров заявил о новом проекте Конституции. Этот вариант Основного закона значительно ущемлял права и свободы граждан.

Кроме того, согласно новому проекту Основного закона, в стране намного усилится власть президента, введут новый госорган — Курултай, а число депутатов в парламенте сократится на 30 человек.

Референдум по новой Конституции пройдет 11 апреля вместе с выборами в местные кенеши.

Кыргызстанские юристы не раз указывали на пробелы, ошибки и несоответствия в проекте. Также международная правозащитная организация Human Rights Watch предложила отозвать проект новой Конституции.

HRW заявила, что проект «подрывает нормы о правах человека и ослабляет баланс сдержек и противовесов, необходимый для предотвращения злоупотребления властью».

Как проходил марш: