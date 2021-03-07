В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 6 марта кыргызстанские артисты отказались выступать, принеся свои извинения зрителям.

По словам зрителей, они ждали начала балета «Лебединое озеро» с участием российских звезд около 40 минут. Затем вышли артисты национального театра и объявили о том, что спектакля не будет.

Артист Марат Сыдыков сообщил «Клоопу», что артисты были против проведения коммерческих спектаклей. Он опровергнул версию о том, что кыргызские артисты не поладили с русскими танцорами балета.

«Дело здесь не в этом, этот вопрос даже не поднимался. Мы хорошо относимся к русскому балету, уважаем его историю. Проблема немного иного плана — артисты были против проведения коммерческих спектаклей, так как они [организаторы] нам за эти спектакли не платят. Второй минус — они забирают у нас спектакли, наши солисты остаются без работы», — сказал Сыдыков.

Председательница общественного фонда «Радужка», который организовал спектакль и привез российских солистов, Сагида Джумабекова сообщила изданию 24.kg, что местная труппа потребовала заплатить перед спектаклем 70 тысяч сомов.

«Мы согласились, принесли деньги, но и тогда артисты не выступили. Они не были готовы к спектаклю», — прокомментировала инцидент Сагида Джумабекова. Она считает, что это было спланированная акция.

По ее словам, сейчас фонд составляет акт и намерен предъявить Театру оперы и балета свои претензии.

«По договору мы оплачиваем аренду в кассу театра, а дальше театр сам распоряжается средствами. Мы не можем что-то ему диктовать. Позже за кулисами артисты заявили, что не имеют претензий к нашему фонду, а вопросы — к руководству театра из-за маленьких зарплат», — рассказала Джумабекова.

Позже балет все же состоялся. Запланированное в 17:00 представление началось с опозданием в 45 минут и продлилось всего 1,5 часа, хотя по программе должен был идти 3 часа. На сцене выступили российские солисты, без участия местной труппы.

Вице-спикерка Жогорку Кенеша Аида Касымалиева прокомментировала ситуацию, сложившуюся в театре. Она тоже была в числе зрителей.

Касымалиева заявила, что будет разбираться в парламенте с вопросом оплаты артистам балета.

«Эти ребята на фото — достояние страны. Это наша культура! Они лицо нации, без громких слов. Вчерашний скандал — их крик души, чтобы руководство страны и министерство культуры обратило внимание на их проблемы», — написала она на своей странице в фейсбуке.

Аида Касымалиева с труппой национального театра.

Оплата труда кыргызских танцоров

В 2016 году «Клооп» беседовал с артистами балета об оплате труда и травмоопасности.

«Вне зависимости от количества выпускников, в театре [работает] всегда мало людей. Многие уезжают. У всех артистов очень маленькая заработная плата», — сообщил тогда Тилек Кийизбаев, выпускник балетной школы 2016 года.

Артисты балета сообщили, что в среднем получают по пять тысяч сомов, у заслуженных надбавка — 10 тысяч. Заработок зависит от должности, категории танцовщика, стажа работы, ролей, участия в гастролях. Пять тысяч сомов могут получать и выпускник училища, и солист.

Пенсию танцовщики начинают получать после 20 лет работы в кордебалете или через 15 лет сольных выступлений. По словам танцора Айбека Темиралиева, профессиональная карьера начинается в 18 лет, 38 для артиста балета — это уже пенсионный возраст.

При этом профессия травмоопасная и закончить карьеру артист может в любой день.

«Танцевать мы можем, пока ноги не откажут. Но вот отказать они могут хоть завтра. Это сложно предугадать или спланировать, постоянная нагрузка и напряжение может сказаться и на молодом», — рассказал Фарух Садыркулов, лауреат международных конкурсов, выпускник питерской Академии Русского Балета имени Вагановой.

Несмотря на все сложности, артисты балета не видят себя вне искусства.

«Я люблю свою работу. Я посвятил себя балету и оставить карьеру уже не смогу», — сказал лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Кыргызстана Марат Сыдыков.