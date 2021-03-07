Центральная избирательная комиссия на заседании 7 марта зарегистрировала двух новых депутатов Жогорку Кенеша — Шайлообека Атазова и Бурун Аманову.

Они оба пришли по списку партии «Ата-Мекен», им выдали удостоверение депутата и нагрудный знак установленного образца.

Аманова заняла место депутатки Гульнары-Клары Самат, которую 22 февраля назначили послом Кыргызстана в России и она покинула парламент.

На последних парламентских выборах она участвовала с партией «Биримдик», которую называли провластной. В списке она шла двадцатой. Аманова является гендиректором турфирмы «Небесные горы«.

Атазов также участвовал на выборах 2020 года — он шел 41-м в списке партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с кланом Матраимовых. Он пришел на место Искандера Гайпкулова, который был назначен завотделом в аппарат президента.

В конце августа 2020 года в отношении Атазова было начато досудебное производство из-за его публикации в фейсбуке. Он обвинил представителя провластной партии «Биримдик», депутата Азамата Арапбаева в «давлении на руководителей муниципальных служб в Оше и сборе паспортов». Также он написал, что если Арапбаев не остановится, то «молодые люди собираются сжечь его заправки».

Атазов возглавляет принадлежащий Матраимовым спортивный клуб «ЕРЕМ», периодически выступая в защиту этой семьи в социальных сетях.

Также он запомнился своим агрессивным поведением по отношению к Сооронбаю Жээнбекову, когда тот был губернатором Ошской области. Атазов отобрал у Жээнбекова микрофон и не дал ему выступить перед народом.



Кроме того, Шайлообек Атазов выступал на митинге 19 февраля в защиту задержанного по подозрению в отмывании преступных доходов экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова.