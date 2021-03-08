Журналисты Factcheck.kg выпустили мини-расследование об имуществе судьи Верховного суда Камиля Осмоналиева. Его в декабре 2020 года арестовали сотрудники ГКНБ по подозрению в незаконном обогащении, сейчас он находится в СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

Журналист Актилек Капаров в расследовании «Дом судьи на миллион долларов» рассказал о том, что за время следствия ГКНБ сняло арест как минимум с одного из объектов недвижимости, которые фигурировали в деле бывшего судьи.

Как это нашли?

То, что выставленное на продажу имущество связано с Осмоналиевым, фактчекеры выяснили практически случайно. Пресс-служба ГКНБ опубликовала фотографии интерьеров недвижимости, которая могла появиться у судьи из-за его незаконного обогащения.

Фото: пресс-служба ГКНБ

Одна из фотографий из пресс-релиза ГКНБ о задержании Осмоналиева и его имуществе показалась журналистам Factcheck.kg знакомой.

Когда редакция готовила материал о недвижимости клана Матраимовых* в вип-городке близ Бишкека, журналисты сравнивали ее с особняком стоимостью почти в миллион долларов, опираясь на объявление о его продаже.

Фото из объявления о продаже дома на форуме Diesel

«Мы сравнивали дворец Матраимовых с особняком почти за $1 млн. Внимательно просмотрев объявление, мы увидели интерьер этого дома, и нашли те же комнаты с тем же убранством. Так мы поняли, что это дом Камиля Осмоналиева», — рассказал Капаров.

Дом располагается близ села Орто-Сай, в вип-городке «Сары-Озон». Он записан на некую Алтын Кубановну Осмоналиеву — кем точно она приходится арестованному судье Осмоналиеву, неизвестно. Но известно, что по делу Осмоналиева ГКНБ ограничивал право собственников пользоваться этой недвижимостью.

«15 декабря 2020 года ГКНБ сообщает, что судья задержан. 16 декабря в кадастре появляется запись об обременении ГКНБ, устанавливается запрет на особняк. Но 17 февраля 2021 года ГКНБ снимает запрет на недвижимость [на пользование и распоряжение недвижимостью] и уже 18 февраля появляется несколько объявлений о продаже элитной недвижимости почти за $1 млн», — говорит Капаров.

Почему у арестованного по подозрению в незаконном обогащении судьи Верховного суда появилась возможность распродавать свое имущество, которое находилось в материалах уголовного дела — неизвестно.

Две комнаты за 38 тыс евро

Журналисты изучили множество фотографий, прикрепленных к объявлению о продаже особняка на разных ресурсах, и позвонили на один из номеров, которые были там указаны. Представительница агентства недвижимости немного рассказала о мебели и интерьере — по ее словам, мебель в особняке — это «Италия под заказ».

Анализ фактчекеров показал, что мебель не совсем простая, а коллекционная, фабрики Arredo Classic из коллекции Tiziano.

«Диван стоит 3 175 евро, кресла в 2400 евро, а таких кресел в гостиной 2. Небольшой журнальный столик для шахмат стоит 1300 евро.Такая стенка [как на фото] стоит 7300 евро, простой журнальный столик 1400 евро, витрина — 4700 евро, угловой диван в гостиной — 8500 евро», — сообщил Капаров.

Стол как на фото, но чуть поменьше журналисты нашли за 2 200 евро, а еще 12 стульев к нему — за 4700 евро. В общей сложности на двух фотографиях они насчитали мебели на 38 тысяч евро — это около 4 млн сомов.

*Редакция нашла одно из объявлений о продаже недвижимости, о котором говорилось в расследовании. На момент публикации нашего материала цена в объявлении за элитный особняк снизилась с $950 тыс до $930 тыс.

Декларация судьи Осмоналиева

Однако легальные доходы арестованного судьи не позволяют обставить в этом доме даже одну комнату.

«За три указанных в декларации года — 2015, 2017 и 2018 годы — судья указал доход в 2 млн 400 тыс сомов. То есть его доходов не хватает даже на мебель для гостиной. Это мы еще не считали кухню, спальни, спортзал и так далее. Его близкие родственники за эти три года имели доход в 32 млн сомов. А рекламное объявление гласит, что дом стоит $950 тыс или 80 млн сомов», — рассказал журналист.

Кто такой Камиль Осмоналиев

Камиль Осмоналиев — судья с 20-летним стажем. Известно, что он начал карьеру судьи в Джалал-Абадской области: с 2001 по 2009 год он был судьей Арбитражного суда и областного суда, затем зампредом Джалал-Абадского областного суда. С 2009 по 2012 год Осмоналиев был судьей Верховного суда, с 2012 года он — член судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Верховного суда.

В середине декабря 2020 года Госкомитет нацбезопасности сообщил, что Осмоналиев задержан и заключен под стражу в СИЗО ГКНБ. Его обвинили в незаконном обогащении.

«Судья Осмоналиев в целях сокрытия преступно нажитого имущества зачастую не регистрировал гражданско-правовые сделки, а в отдельных случаях и вовсе оформлял необходимые договоры купли-продажи на подставных лиц, не имевших какие-либо подтвержденные источники доходов», – сообщили в ГКНБ.

Кроме того, по данным ведомства, судья Осмоналиев предоставил одной коммерческой организации более $150 тысяч для ведения совместного бизнеса, которые не были задекларированы.

Помимо этого судью обвиняют в том, что он «нанес многомиллионный ущерб государственным интересам», отменив Декрет Временного правительства о национализации части имущества, принадлежавшего семье Максима Бакиева.

В ГКНБ подозревают, что Осмоналиев вынес такое решение в обмен на вознаграждение в виде части имущества, подлежащего национализации.

*Клан Матраимовых — влиятельная семья, члены которой работают или работали в парламенте, министерствах, главами районных администраций, а также имеют общий бизнес с кланом контрабандистов — семьей Абдукадыр.

В ноябре 2019 года вышло совместное расследование «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о масштабной многолетней контрабанде товаров из Китая через Кыргызстан — все это было возможным из-за коррупции на таможне.

Убитый до выхода расследования бизнесмен Айеркен Саймаити был одним из информаторов журналистов и передал им документы, доказывающие факты коррупции и контрабанды. Фигурантами расследования были глава контрабанды Хабибула Абдукадыр и экс-зампред таможни Райымбек Матраимов. Журналисты доказали, что через эту схему было выведено $700 млн из Кыргызстана.

Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного (и незаконного) обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского».

11 февраля состоялось судебное заседание, где Матраимова признали виновным в коррупции. Однако суд приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов, а затем отпустил, сняв арест с его счетов. Суд вынес такое решение, потому что Матраимов пошел на сделку со следствием и выплатил ущерб государство в 2 млрд сомов — 1,4 млрд сомов в виде денег, а 600 млн недвижимостью.

18 февраля Матраимова задержали уже по новому делу о незаконном отмывании преступных доходов. Его водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Клан Матраимовых оказал большое влияние на кыргызскую политику — его старший брат Искендер Матраимов депутат парламента. Партия «Мекеним Кыргызстан», связанная с Матраимовыми и властями победила на выборах в парламент 4 октября 2020 года.

Однако результаты выборов были отменены после того, как недовольные граждане захватили Белый дом в Бишкеке. Основной причиной митингов стал использованный административный ресурс на выборах, а также подкуп голосов избирателей и фальсификации. Чаще всего в подкупе голосов обвиняли именно «Мекеним Кыргызстан».