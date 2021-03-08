Республиканский штаб сообщил, что за сутки умерли два пациента с COVID-19. Оба случая смерти зарегистрировали в Бишкеке.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане умерли 1 473 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также штаб сообщил, что за сутки коронавирус подтвердился у 33 человек. В Таласской, Чуйской и Баткенской областях новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 17;

Иссык-Кульская область — 12;

Джалал-Абадская область — 2;

Нарынская область — 1;

Ош — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 86 583 случая заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 45 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 83 575 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 8 марта в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 334 пациента, из них 12 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 26 пациентов лечатся амбулаторно.