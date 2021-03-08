Глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов сообщил, что на председательницу участковой избирательной комиссии №1101 напали и ограбили. 7 марта журналист Канат Каниметов написал в своём фейсбуке, что нашёл печать УИК № 1101 в канаве на обочине дороги.

По словам Маматова, у председательницы украли сумку 6 марта.

«В ней были телефон, карточки, деньги на оплату контракта сына и печать УИК. После случившегося она слегла с высоким давлением», — сказал Маматов.

Выборы в местные кенеши назначены на 11 апреля. Они пройдут в 28 городах, в том числе в Бишкеке и Оше, и в 420 айыльных кенешах.

По данным ЦИК, за кресла в 28 горкенешах будут бороться 59 партий. В один день с выборами может пройти и референдум по изменению Конституции.

Гражданское общество выступает против проекта, так как там много коллизий и значительно усиливается роль президента. Международные правозащитники даже призвали власти отозвать проект Конституции.