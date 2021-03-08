Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанок с Международным женским днём 8 марта. Он заявил, что «женщина — это не только мать, жена, сестра, дочь, хранительница семейного очага, но и символ свободолюбия народа».

Борьба с COVID-19

Также в своей речи президент отметил «героизм врачей, медсестёр и волонтёрок», которые были на передовой в борьбе с коронавирусом.

«Пандемия коронавируса, захватившая планету, многократно увеличила нагрузку на женщин, взвалив на их плечи дополнительные заботы. […] Сегодня наши женщины трудятся в самых различных сферах, принимают активное участие в общественной жизни. При этом всегда и везде они являют собой яркий пример ответственного отношения к делу, инициативности и профессионализма, самых деятельных проводников реформ в республике», — говорится в поздравлении.

*Контекст: Кыргызский офис Фонда народонаселения ООН (UNFPA) сообщил, что из-за пандемии коронавируса усиливается гендерное неравенство и увеличивается нагрузка на женщин. В качестве аргумента UNFPA привел положение медработниц в Кыргызстане, которые во время пандемии подвержены большему риску заражения коронавирусом, чем медработники. \

Они делают такой вывод, потому что в здравоохранении и социальном секторе Кыргызстана 83% работающих – это женщины. Большинство из них средний медперсонал — медсестры, фельдшеры и акушерки. Поэтому женщины чаще контактируют с заболевшими.

Политические права

Президент заявил, что сейчас предпринимаются меры по повышению роли женщин в госуправлении и отметил, что на предстоящих выборах в местные кенеши впервые женщинам предоставят 30% квоту.

«Таким образом женщины получат уникальную возможность существенно влиять на политические процессы на местном уровне», — сказал он.

*Контекст: По закону в местных кенешах и в Жогорку Кенеше 30% депутатов должны составлять женщины. Однако, зачастую эта норма не соблюдается не только в местных кенешах, но и парламенте.

Так за последние три года [2017-2020] количество депутаток по всей стране не превышало 11 процентов. А сейчас в шестом созыве Жогорку Кенеша есть 20 депутаток, хотя по закону женщин в парламенте должно быть не менее 36.

Выборы в местные кенеши назначены на 11 апреля. Они пройдут в 28 городах и в 420 айыльных кенешах. В общей сложности, должны быть выбраны 8 тысяч 326 местных депутатов, из которых 2 тысячи 858 мандатов зарезервированы для женщин.