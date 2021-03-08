Нацстатком и структура «ООН-Женщины» к Международному женскому дня 8 марта подготовили подробную статистику о женщинах и мужчинах в Кыргызстане.

В материале приводятся данные о том, в каких отраслях работают кыргызстанки и сколько за это получают. Кроме этого, по этим данным в Кыргызстане мало руководительниц и депутаток.

Девочки дольше учатся

По данным Нацстаткома, девочки чаще заканчивают полное среднее образование, так в 10-11 классах 55% — девочки. Мальчики уходят из школы после 9 класса, чтобы получить образование в раннем возрасте.

Также 70% учащихся в образовательных организациях начального профессионального образования — юноши. При этом девушек больше в вузах — 52%.

Среди студентов, обучающихся по специальностям в области образования, преобладают девушки — 86%, а в технических науках юноши — 64%. Женщин меньше, чем мужчин на рынке труда.

В общей численности занятых, доля женщин, имеющих высшее профессиональное образование в 2019 году составила 27%, в то время как доля мужчин — 18%, а среди имеющих среднее профессиональное этот показатель составил 17% и 8% соответственно.

Где работают и сколько получают кыргызстанки?

В 2019 году уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте составил 48%, а средний возраст женщин, занятых в экономике — 39 лет.

Преимущественно «женские» виды деятельности — здравоохранение, социальное обслуживание населения, образование, сфера гостиниц и ресторанов, торговля.

Отношение зарплаты женщин к зарплате мужчин, в целом по республике, по данным обследования, проведенного в ноябре 2020 года, составила 75,4%.

Так в 2019 году женщины в среднем зарабатывали на 4 303 сома меньше, чем мужчины. Среднестатистическая женщина в 2019 году зарабатывала в месяц 14 421 сомов, а среднестатистический мужчина — 18 724 сома.

«Разница в уровнях зарплаты женщин и мужчин обусловлена тем, что женщины чаще работают в учреждениях образования и здравоохранения, где заработная плата невелика», — отметили в Нацстаткоме.

Кроме этого, из 100 мужчин в стране 76 работают или ищут работу, а из 100 женщин — только 46. Так в городах работают 50 женщин из 100, а в сёлах — только 43.

Также 97% лиц, ведущих домашнее хозяйство — женщины. Среди экономически неактивного населения доля женщин составляет 70%.

При этом, из 100 неактивных женщин 45 не работают из-за того, что ведут домашнее хозяйство. Лишь 3 мужчины из 100 неактивных не работают из-за того, что ведут домашнее хозяйство.

Кроме этого, безработица среди женщин выше, чем среди мужчин. Чем моложе женщина, тем больше вероятность, что она не работает.

В возрасте 20-24 лет из 100 мужчин работают 64, а из 100 женщин только 29. Это обусловлено тем, что именно в этом возрасте чаще всего кыргызстанки выходят замуж или рожают первенца.

«Согласно результатам обследования по восприятию гендера в обществе, около 80% мужчин и женщин считают, что в семье женщина должна заниматься домом и детьми, а мужчина — зарабатывать», — отмечается в публикации.

Когда заводят семью?

По данным Нацстаткома, в 2020 году в брак вступили 40 тысяч женщин, из которых 97% — впервые. Больше всего женщины предпочитают создавать семьи в возрасте 18-25 лет. Средний возраст женщин, которые впервые вступают в брак, составляет 24 года, а в повторный — 35 лет.

Среднестатистическая женщина в Кыргызстане рожает первенца в возрасте 24 лет, и заводит в течение жизни троих детей.

На что тратят время мужчины и женщины?

По данным Нацстаткома, мужчины в среднем работают на 5 часов больше. В городах мужчины работают по 43 часа в неделю, а женщины – по 41 часу. Разница образуется за счет села, где мужчины работают по 38 часов в неделю, а женщины — по 30.

«Однако женщины тратят намного больше времени на неоплачиваемую работу по дому. Так, в городах у мужчин на домашнее хозяйство уходит 1 час в день, у женщин — 3,5 часа. В селе мужчины занимаются домашним хозяйством полтора часа в день, а женщины — 5 часов», — отмечается в публикации.

Руководительниц и депутаток мало

Женщин меньше среди руководителей и рабочих, но больше специалисток разного уровня.

Кроме этого, из 100 госслужащих, только — 39 женщины, из них на политических и специальных должностях соотношение в пользу мужчин еще больше: 25 женщин на 75 мужчин. Среди госорганов больше всего женщин в Госрегистрационной службе, Нацстаткоме и Министерстве труда.

Также в органах местного самоуправления из 100 человек, только 34 — женщины, а из 120 депутатов в Жогорку Кенеше — 20 депутаток.

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