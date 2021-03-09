Иллюстратор Нурбек Нас опубликовал в своем инстаграме новый рисунок, посвященный прошедшему Международному женскому дню. 8 марта 2021 года в Бишкеке и Оше прошли мирные марши за права женщин, они собрали больше рекордное количество участников за всю историю. В Бишкеке в акции приняли участие более 500 человек, в Оше — более 50.

Обошлось без провокаций, однако в толпе находились сотрудники силовых органов в штатском, которые снимали происходящее, участниц и участников марша на старенькие видеокамеры. Именно их и изобразил Нурбек Нас в виде восьмерки по центру рисунка.

В 2020 году милиция в Бишкеке задержала более 70 участниц и участников мирного марша солидарности, но спокойно наблюдала за тем, как на собравшихся напали провокаторы.

После трех часов пребывания в Свердловском УВД, большую часть пострадавших от нападения выпустили без предъявления обвинений, нескольких активисток оштрафовали «за неподчинение милиции».

После действий правоохранительных органов сотни бишкекчан вышли на митинг и потребовали отставки начальника Свердловского УВД [Ашыма Тагаева] и расследования атаки на женский марш. Результатов расследования обнародовано не было, а Тагаев после митинга так и остался в занимаемой должности.

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