Полпред Таласской области Бакытбек Нарбеков

Пресс-служба правительства сообщила, что Бакытбек Нарбеков назначен полномочным представителем в Таласской области. Распоряжение о назначении Нарбекова подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

Известно, что до назначения на эту должность Бакытбек Нарбеков баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша 4 октября 2020 года от партии «Бирмидик». До того как стать кандидатом на выборах Нарбеков работал заместителем заведующего отдела политики госуправления и организационно-инспекторской работы аппарата президента.

Партию «Биримдик» во время предвыборной кампании называли провластной и связывали с братом экс-президента Сооронбая Жээнбекова — Асылбеком Жээнбековым, который значился в списке кандидатов от политобъединения.

Кроме этого, партия запомнилась на парламентских выборах 2020 года, тем что, как и «Мекеним Кыргызстан», набрала наибольшее количество голосов избирателей. Однако на тех выборах были зафиксированы многочисленные фальсификации и подкупы голосов избирателей, что привело к политическому кризису и смене власти в стране.

В ночь с 5 на 6 октября в столице произошли массовые беспорядки и захват Белого дома. На фоне беспорядков из колонии при поддержке сторонников был освобожден Садыр Жапаров, который за короткое время стал премьер-министром и и.о. президента. Занимая эти должности он провел кадровые перестановки, назначив на ключевые должности своих соратников, в том числе главой ГКНБ стал его ближайший друг Камчыбек Ташиев.

Жапаров также стал инициатором досрочных выборов президента и референдума по изменению формы правления. 10 января на выборах президента он получил большинство голосов избирателей став президентом. Вместе с этим избиратели проголосовали за президентскую форму правления.

Будучи на посту президента, Жапаров инициировал изменения Конституции, несмотря на многочисленную критику юристов и общественности новой редакции основного закона страны.