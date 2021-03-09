В Бишкеке жители улицы Бектенова продолжают выступать против реконструкции улицы и строительства моста через канал Южный БЧК на пересечении с улицей Скрябина.

На минувших выходных, 6 марта, горожане встретились с представителями муниципалитета, в том числе с вице-мэром столицы по земельным вопросам, строительству и архитектуре Азаматом Сагындык уулу.

Что было на встрече?

Вице-мэр на встречу с жителями приехал с опозданием 2,5 часа и объяснил это срочным совещанием в правительстве. По словам жителей, он был груб в общении с ними.

Азамат Сагындык уулу на встрече сказал, что мэрией Бишкека запланировано строительство 43 улиц в рамках реализации второй фазы межправительственного соглашения между Кыргызстаном и Китаем.

«Почему многие не соглашаются — потому что многие заступили за границы своих участков. У нас 1,2 миллиона жителей зарегистрировано в Бишкеке. Если будем обсуждать с каждым, то ничего не сделаем. Я не понимаю вашу агрессию», — сказал вице-мэр на встрече.

По словам жительницы улицы Бектенова Нургуль Койчумановой, на встрече с горожанами представители муниципалитета не предоставили ни плана проекта по расширению улицы, ни плана по строительству моста, ни других документов.

«На встрече вице-мэр сказал, что это земля муниципальная [земля под заборами] и что раньше она была на 3 метра шире, но документов доказывающих, это не предоставили. Хотя сам вице-мэр 3 марта, на предыдущей встрече, говорил, что предоставит все необходимые документы», — рассказала она журналисту «Клоопа».

По словам Койчумановой, с жителями улицы также не проводились общественные слушания, хотя представители муниципалитета настаивали на обратном.

Об этом же говорит и другой житель улицы Бектенова, юрист Эрик Ирискулбеков.

«Поскольку дорога затрагивает интересы неопределенного числа лиц, собственников домов, проведение общественных слушаний обязательно. Жители против, спросили, насколько проект соответствует градостроительной документации. Я сделал запрос, пока не получил ответа, но, по предварительным данным, в Генеральном плане моста нет. Как они тогда собираются строить?» — сказал он в интервью ИА 24.kg 6 марта.

На встрече представители муниципалитета сообщили, что проект о реконструкции улицы Бектенова был разработан на основании концепции развития улично-дорожной сети и принят в 2015 году согласно заявлению жителей. И уже на основании этой концепции разработали архитектурно-планировочное условие данной улицы.

В 2017 году проект согласовали, а в 2019 году городские власти получили заключение госэкспертизы о том, что строительство данной улицы возможно.

Но по словам Койчумановой, никто из жителей улицы Бектенова не расписывался в документах о том, что они выступают за реконструкцию улицы, а представители муниципалитета путаются в датах.

«Никто из муниципальных предприятий, кроме «Зеленхоза», не подписал документ. Он подписал документ о вырубке 135 деревьев, но там ещё у нас проходят коммуникации, Бишкекводоканал тоже должен подписать. Подписать этот документ должно и «Северэлектро», из-за того, что [при дорожных работах] собираются передвинуть все столбы. Но они [представители мэрии] говорят, что их подпись не нужна», — сказала она.

По словам Койчумановой, по итогам встречи представители мэрии пообещали сформировать комиссию, в которую войдут 14 местных жителей, и провести общественные слушания.

«Они [представители мэрии] сказали, что за 2-3 дня до слушаний нас пригласят на них. Но они не сказали даже примерные даты, когда они будут […] Они в начале говорили, что намерены начать работы уже в мае этого года», — сказала она.

*На момент публикации материала в столичном муниципалитете «Клоопу» так и не ответили на вопрос, когда же состоятся слушания.

Что говорят в мэрии

По словам начальника управления землепользования и строительства (УЗС) Бишкека Азамата Кадырова, магистральной дороги на улице не будет, зато будет дорога в две полосы — с севера на юг и с юга на север.

«Улицу расширять не будут, ее будут реконструировать в рамках существующих границ. Единственная загвоздка в том, что некоторые жители домов построили на муниципальной земле свои заборы и пристройки, всего 80 строений. Сейчас у граждан проверяют документы (техпаспорта), чтобы выяснить, кто вышел за пределы отведенного участка», — сказал он Kaktus.media 9 марта.

Кадыров отметил, что с жителями улицы будут вестись переговоры и если они откажутся освободить муниципальную территорию добровольно, то мэрия подаст в суд и добьется сноса.

По словам главного специалиста управления капитального строительства Мурата Бакушева, подрядчиком выступает китайская компания «Чайна Роуд». А саму дорогу построят за 74 млн сомов.



Бакушев также отметил, что у них есть заключение госэкспертизы, а также вся проектная документация, согласованная со всеми службами города.