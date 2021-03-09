Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров 9 марта встретился с бизнес-омбудсменом страны Робином Орд-Смитом и обсудил с ним меры по поддержке предпринимателей.

На встрече с Жапаровым Орд-Смит рассказал, что в последнее время увеличилось количество жалоб на работу госорганов страны от предпринимателей. По его словам, большая часть жалоб связана с «чрезмерным и необоснованным вмешательством фискальных, правоохранительных и судебных органов в работу предпринимателей».

«Зачастую госорганы принимают отдельные решения без предварительных консультаций с предпринимателями, а рекомендации института бизнес-омбудсмена остаются без внимания», — передает слова бизнес-омбудсмена пресс-служба президента.

Вместе с этим Орд-Смит добавил, что указ президента «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов» показывает его «политическую волю» по поддержке бизнеса и инвесторов.

Жапаров, в свою очередь, отметил особую роль института бизнес-омбудсмена в защите бизнеса от незаконных действий госорганов. Добавив, что после конституционной реформы статус Агентства по продвижению и защите инвестиций будет повышен.

*Само Агентство было создано при правительстве Кыргызстана еще в 2017 году для реализации госполитики в области экспорта и инвестиций, и содействия отечественным экспортерам в продвижении товаров на внешние рынки.

За несколько лет оно не смогло принять мер по улучшению инвестиционной привлекательности республики. И по инициативе депутатов создали аналогичное ведомство, но уже при президенте. Его руководителем назначили лидера фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова. Президент Садыр Жапаров не раз высказывался о том, что работа агентства будет под его личным контролем после референдума по изменению Конституции.

Кроме этого, по словам президента, планируется повысить и статус института бизнес-омбудсмена «для улучшения прямых контактов на уровне президента». Жапаров также добавил, что поддерживает работу бизнес-омбудсмена по защите законных прав бизнеса и инвесторов.

Давление на бизнес

Кыргызские предприниматели, как и зарубежные инвесторы, столкнулись с трудностями и давлением на свой бизнес после парламентских выборов в октябре 2020 года.

После выборов в Кыргызстане произошли массовые беспорядки с последующей сменой власти. Ее возглавил Садыр Жапаров, вышедший из колонии на фоне беспорядков при поддержке своих сторонников.

Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит уже не первый раз обращается к властям страны с просьбой прекратить чрезмерное давление на предпринимателей.

В декабре 2020 года он заявил, что местный бизнес сильно пострадал от последствий пандемии COVID-19, и возросшее давление со стороны правоохранительных органов может привести к банкротству предпринимателей.

«Бизнес и предприниматели по всей стране серьезно пострадали от пандемии и октябрьских событий. Многие обанкротились, другие — борются за выживание, многим сотрудникам месяцами не платят зарплату», — заявил тогда Орд-Смит.

Тогда же он добавил, что действия властей ставят под сомнение принцип верховенства закона, препятствуют восстановлению экономики и вызывают озабоченность инвесторов.