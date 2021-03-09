Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила, что в Жайылском районе 9 марта задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей матери.

По данным милиции, информация о мертвой женщине в селе Арал поступила в УВД 9 марта примерно в 06:30. Во время розыска милиция задержала мужчину 1977 года рождения, им оказался сын убитой женщины.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Убийство». В ГУВД добавили, что задержанный признался в совершении преступления, рассказав, что облил свою мать бензином, а затем сжег.

«По предварительным данным, подозреваемый страдает психическими расстройствами. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы», — сообщили в милиции.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания ОВД Жайылского района, следствие продолжается.